Песков пообещал сообщить, где Путин встретит Рождество

https://static.news.ru/photo/25c84032-4dc9-11eb-a6e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль вовремя опубликует информацию о месте, где президент Владимир Путин встретит Рождество, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сообщим своевременно, — ответил представитель политика на соответствующий вопрос журналиста РИА Новости.

Накануне в соцсетях распространилась информация, что глава государства планирует встретить Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области. Песков не стал подтверждать или опровергать эти данные.

В 2020, 2019 и 2012 годах Путин отмечал религиозный праздник в в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Он рассказывал СМИ, что его крестили в этом храме.

Ранее глава Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в связи с эпидемиологической ситуацией пожилым прихожанам рекомендуется по возможности воздержаться от посещения храмов на Рождество.

Он посоветовал посмотреть богослужения из дома в прямой трансляции. При этом представитель РПЦ заверил, что пожилые прихожане, которые не смогут побывать в храме, не будут лишены причастия и исповеди. Священнослужители сами посетят их, писал NEWS.ru.