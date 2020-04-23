Песков отреагировал на сообщения о мозаике с Путиным для храма Минобороны

https://static.news.ru/photo/f1f6cbec-8619-11ea-8bb0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о планах запечатлеть Владимира Путина на стенах главного храма Минобороны.

По словам Пескова, он не знает, насколько эти сообщения соответствуют действительности.

Я просто не знаком с этим, с планами и с эскизами внутреннего убранства храма, — сказал он.

За разъяснениями пресс-секретарь рекомендовал обратиться в Минобороны и в фонд, который занимается строительством этого храма, пишет РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в Сети появились снимки незаконченных мозаик храма Вооружённых сил России в Подмосковье. На одном из них изображены президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Совфеда Валентина Матвиенко и другие политики.