Общество

Песков отреагировал на сообщения о мозаике с Путиным для храма Минобороны

13:49, 24 апреля 2020 17
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о планах запечатлеть Владимира Путина на стенах главного храма Минобороны.

По словам Пескова, он не знает, насколько эти сообщения соответствуют действительности.

Я просто не знаком с этим, с планами и с эскизами внутреннего убранства храма, — сказал он.

За разъяснениями пресс-секретарь рекомендовал обратиться в Минобороны и в фонд, который занимается строительством этого храма, пишет РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в Сети появились снимки незаконченных мозаик храма Вооружённых сил России в Подмосковье. На одном из них изображены президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Совфеда Валентина Матвиенко и другие политики.

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