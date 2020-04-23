Песков отреагировал на сообщения о мозаике с Путиным для храма Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о планах запечатлеть Владимира Путина на стенах главного храма Минобороны.
По словам Пескова, он не знает, насколько эти сообщения соответствуют действительности.
Я просто не знаком с этим, с планами и с эскизами внутреннего убранства храма, — сказал он.
За разъяснениями пресс-секретарь рекомендовал обратиться в Минобороны и в фонд, который занимается строительством этого храма,
Как писал NEWS.ru, в Сети появились снимки незаконченных мозаик храма Вооружённых сил России в Подмосковье. На одном из них изображены президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Совфеда Валентина Матвиенко и другие политики.
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