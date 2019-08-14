https://static.news.ru/photo/9cab283a-be83-11e9-916a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вопрос о сокращении рабочей недели с пяти до четырёх дней не стоит в повестке дня администрации президента. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Это не тема администрации президента. Мы знаем, что есть такие инициативы, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации никак не обсуждается, — цитирует Пескова « Интерфакс ».

Как писал News.ru, ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила рассмотреть идею о введении четырёхдневной рабочей недели без уменьшения оплаты труда.

Как завкафедрой экономической теории и методологии Нижегородского госуниверситета профессор Александр Золотов, идея перехода на четырёхдневную неделю не принесёт пользы ни наёмным работникам, ни предпринимателям.