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Михаил Щипанов
Вопрос о сокращении рабочей недели с пяти до четырёх дней не стоит в повестке дня администрации президента. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Это не тема администрации президента. Мы знаем, что есть такие инициативы, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации никак не обсуждается, — цитирует Пескова «Интерфакс».
Это не тема администрации президента. Мы знаем, что есть такие инициативы, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации никак не обсуждается, — цитирует Пескова «Интерфакс».
Как писал News.ru, ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила рассмотреть идею о введении четырёхдневной рабочей недели без уменьшения оплаты труда.
Как завкафедрой экономической теории и методологии Нижегородского госуниверситета профессор Александр Золотов, идея перехода на четырёхдневную неделю не принесёт пользы ни наёмным работникам, ни предпринимателям.
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Песков отказался комментировать сокращение рабочей недели