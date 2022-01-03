Песков оценил слухи о бронежилете Путина

Пресс-секретарь российского президента назвал глупостью информацию о том, что Владимир Путин во время новогоднего обращения надел бронежилет. Об этом сообщает Daily Storm.

Это полная глупость! Ребята явно в Новый год переусердствовали! С Новым годом! — заявил Песков.

После новогоднего обращения Путина многие пользователи социальных сетей предположили, что президент записал свою речь в бронежилете, а само обращение было записано в несколько дублей. При этом известно, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам в 2022 году стало самым продолжительным. Оно шло 6 минут 22 секунды и состояло почти из 700 слов.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что украинцы проявили интерес к новогоднему обращению президента РФ Владимира Путина. Его популярность на Украине растёт. Он добавил, что в 2022 году, когда Путин будет праздновать 70-летний юбилей, этому событию украинцы уделят особое внимание.