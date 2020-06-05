Песков: МВД разберётся с убийством уральца при задержании за кражу обоев

https://static.news.ru/photo/f44efb96-a71e-11ea-90ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, насколько в Кремле обеспокоены убийством жителя Екатеринбурга при задержании полицией. По его словам, МВД самостоятельно разберётся с этой ситуацией.

Он отметил, что этот вопрос не касается администрации главы государства, передаёт ТАСС. При этом в Кремле видели данные о якобы посягательстве подозреваемого на здоровье сотрудников правоохранительных органов, «нож и так далее».

Существует определённая надзорная система задействования полицейских, при необходимости МВД проводит свои внутренние разбирательства на сей счёт, — подчеркнул он.

В екатеринбургском управлении СК рассказали, что на погибшего заведено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Такое решение силовики приняли после доследственной проверки, по данным которой применение оружия полицейскими стало причиной агрессивных действий убитого.

Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл 31 мая в Екатеринбурге. Подозреваемый, угрожая персоналу магазина ножом, украл обои на сумму в восемь тысяч рублей.

Прибывшим по вызову к его дому полицейским он дверь не открыл. Тогда к нему привезли его отца, которого мужчина впустил. Однако задержать он себя не дал и якобы прыснул в лицо полицейскому газовым баллончиком.

После чего на место происшествия прибыл СОБР Росгвардии, который около полуночи приступил к штурму квартиры. По некоторым данным, хозяин якобы взял нож и автомат и открыл стрельбу. Подозреваемый был застрелен. На месте было изъято два ножа, арбалет, газовый баллончик и предмет, похожий на автомат.

Отец мужчины рассказал, что у него был нож для резки обоев. По его словам, сын не мог украсть обои в магазине, как считает следствие, так как убитый хорошо зарабатывал.

Вечером 2 июня в Москве прошла серия одиночных пикетов против полицейского произвола, вызванная инцидентом в Екатеринбурге. Более 20 участников акции задержали.