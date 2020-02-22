https://static.news.ru/photo/c16edece-5581-11ea-b718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В культуре укоренился стереотип о том, что люди, пережившие клиническую смерть, видели свет в конце туннеля, ангелов или даже Бога. Однако такой опыт испытали далеко не все. Международная ассоциация изучения околосмертных переживаний (near-death experiences — NDE) публикует на своём сайте рассказы тех, кто, оказавшись «там», столкнулся с мрачной пустотой.

Одна такая история пришла из Польши. Мужчина по имени Пётр говорит, что его опыт «загробной жизни» был отрицательным. Будучи мальчиком, он пытался покончить с собой. А потеряв сознание, понял, что вокруг него есть и другие люди — неживые.

Существа были дружелюбны, но в то же время ужасно грустны, — вспоминает он.

По словам мужчины, он чувствовал себя так, словно его тащили в тёмную пропасть.

Когда я заметил, что направляюсь в чёрное пространство, я осознал трагедию всей ситуации, — сказал он.

По словам рассказчика, к жизни его вернул «командный голос».

Подобным опытом также поделилась женщина, которая оказалась на грани жизни во время родов.

Это было похоже на спуск в ад. Я закричала, но из меня не вышло ни звука. Это был кошмар. Я чувствовала одиночество и пустоту, связанные с пребыванием в космосе, — вспоминает она.

В другой учётной записи NDE также описывается переживание тёмной пустоты после смерти.

Меня затянуло тёмной пустотой туннеля. Я не чувствовала своё тело. Я ощущала, как направляюсь в другое царство существования. Что-то меня затягивало туда, — говорит женщина.

Ранее группа учёных нашла связь между околосмертными переживаниями и вторжением быстрого сна в бодрствование. Также, по их подсчётам, только 10% людей, оказавшихся в опасных или сложных ситуациях, испытывают NDE, писал NEWS.ru.