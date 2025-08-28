Перепробовали десятки рецептов пирогов: «Снежные вершины» — лучший вариант

Творожный пирог «Снежные вершины» с маком — это изысканный десерт, который сочетает нежную творожную начинку, насыщенный маковый слой и хрустящую песочную основу. В отличие от обычной выпечки, этот пирог обладает сложным вкусом и текстурой, что делает его настоящим украшением праздничного стола. При этом его приготовление не требует профессиональных навыков — достаточно следовать рецепту.

Для основы смешивают 260 г муки, 150 г холодного сливочного масла, 120 г сахара, щепотку соли и ванилина, перетирают в крошку и убирают в холодильник. Для маковой начинки 200 г мака варят 15 минут в 200 мл молока с 100 г сахара, затем добавляют 10 г муки и остужают. Творожную начинку готовят из 360 г творога, 100 г сахара, 2 яиц, 30 г кукурузного крахмала, цедры и сока лимона. В форму выкладывают основу, затем мак холмиками, творожную массу и посыпают оставшейся крошкой. Выпекают 45–50 минут при 180 °C.

