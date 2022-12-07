«Перед собеседованием с женщиной мы всегда мониторим её соцсети» Российские компании стали гораздо охотнее брать на работу женщин, но здесь не обошлось без подвохов

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Последние социологические опросы показали, что работодатели уходят от гендерных стереотипов: негласные ограничения на трудоустройство женщин по некоторым статусным вакансиям встречаются всё реже. Между тем представители кадровых служб утверждают, что ситуация не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. В частности, эйчары активно мониторят социальные сети именно потенциальных кандидаток на вакансии, оценивая их внешние данные и даже личную жизнь. Впрочем, реалии, связанные с мобилизацией в стране, породили и новые тренды в сфере трудоустройства.

СССР в голове

Число работодателей, имеющих какие-либо предпочтения по поводу социального статуса кандидатов-женщин, сокращается. Таковы выводы исследования, проведенного рекрутинговым сервисом SuperJob. Сегодня подобные предпочтения имеются у 22% компаний — это на три процентных пункта меньше, чем год назад, и на 13 пунктов меньше, нежели в доковидном 2019-м. По данным SuperJob, аналогичная ситуация сложилась и в отношении соискателей-мужчин: число организаций, имеющих предпочтения относительно их семейного положения, по сравнению с 2019 годом сократилось более чем вдвое, с 25% в 2019-м до 11% сегодня.

Причем те немногочисленные компании, где все еще присутствуют негласные приоритеты, чаще отдают предпочтение соискателям, состоящим в браке и имеющим детей.

В ходе исследования выяснилось: в том, что в их компании есть негласные запреты в отношении некоторых категорий женщин-кандидатов, признались 13% менеджеров по персоналу. Причем сильный пол в меньшей степени подвергается скрытой дискриминации, тем не менее тренд очевиден: сегодня негласные запреты в отношении мужчин определенного семейного положения налагаются вдвое реже, чем 12 лет назад.

В 81% компаний сообщили, что семейное положение женщины не влияет на решение о ее работе. В отношении мужчин то же заявляли чуть чаще — в 86% организаций. При этом в 2010 году разница между числом работодателей, лояльных к социальному статусу женщин и к социальному статусу мужчин, была гораздо более значительной — 47% и 69% соответственно, — сообщили в SuperJob.

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Между тем участники рынка склонны с определенной долей скепсиса относиться к полученным выводам исследования. Заместитель руководителя кадровой службы одной из крупных российских компаний в приватной беседе с корреспондентом NEWS.ru признался, что «гендерные стереотипы никуда не делись и вряд ли денутся»:

Например, у нас довольно консервативное руководство. Перед собеседованием женщины-кандидатки мы всегда мониторим страницы в ее социальных сетях. Если что-то настораживает, показываем топам. Например, если на фотографиях девушка часто появляется в обществе разных мужчин, при этом не показывает снимки своей семьи, мужа, детей, то это наводит на некоторые размышления. Либо если девушка часто одна появляется в ночных клубах, не повод ли это задуматься, какой образ жизни она ведет, и как это скажется на имидже компании в случае чего? Простите, но шефа может смутить даже длина юбки.

Эксперт в сфере комплексной безопасности Александр Колесников в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что российские работодатели в большинстве своем опасаются принимать на работу одиноких девушек.

К сожалению, Советский Союз из мозгов наших граждан, особенно возрастных, никуда не ушел. У нас по-прежнему сильны стереотипы: если девушка одинока и встречается с разными мужчинами, значит, она обязательно проститутка. А если еще на плече татуировка — то всё, пиши пропало, наверняка еще и наркоманка, — иронизирует Колесников.

При этом, по его оценкам, «мужикам позволяется больше», хотя некоторые работодатели сегодня «буквально помешаны на ЗОЖ».

Недавно столкнулся с историей, когда мужчине отказали в приеме на работу только потому, что он признался, что по выходным весело проводит время с друзьями и употребляет алкоголь.

Однако Колесникову оппонирует клинический психолог Марина Бондаренко. По ее мнению, тенденция по изменению вектора в настроениях российских кадровиков появилась в пандемию, еще больше ситуация сдвинулась — от гендерных предпочтений в сторону профессиональных скилов и личностных качеств — после начала спецоперации в Украине 24 февраля.

Такая тенденция будет набирать обороты. Конечно, на рынке встречаются консервативные компании, которые предпочитают ставить на руководящие должности мужчин, нежели женщин, однако и здесь ситуация меняется. Среди моих клиентов — немалое количество успешных женщин — топ-менеджеров, которые виртуозно руководят мужскими коллективами от тысячи до нескольких тысяч человек, — рассказала она NEWS.ru

Она подчеркнула, что позитивные процессы в этом направлении идут, хотя «конечно, нам есть куда расти».

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Мужчины постарше

Эксперты признают, что стереотипы к женщине в российском обществе не исчезли. Россия по-прежнему остается страной с сильными традиционными и патриархальными устоями.

Согласно статистике, только 13% от общего числа коммерческих компаний имеют женщин-руководительниц среди менеджеров высшего звена. По доле женщин в парламенте Россия находится на сотом месте в мире, уступая в этом рейтинге большинству стран СНГ. Нередко возникают проблемы с необоснованными отказами женщинам в трудоустройстве.

По оценкам кандидата психологических наук Петра Бычкова, связано это с двумя основными факторами:

Социальная роль женщины в России — это, прежде всего, мать. Декретный отпуск (140 дней), частые больничные в связи с простудами детей и прочие бытовые проблемы — всё это лишние издержки для работодателя, которых он старается избегать. Точно так же происходит назначение на руководящую должность: гораздо безопаснее назначить на ответственную должность мужчину, в котором работодатель точно уверен, что сотрудник не выпадет из рабочего процесса на полгода.

Второй фактор, по мнению Бычкова, — поведенческие различия, заключающиеся в том, что мужчины более склонны к риску и чаще готовы жертвовать сторонними интересами для достижения стратегической цели.

В целом у женщин нет таких отличий от мужчин, которые бы им не позволили заключить трудовой договор и продвигаться по карьерной лестнице. Более того, исследователи одной из самых крупных аудиторских компаний на мировом рынке Ernst&Young, изучив 22 тысячи компаний во всем мире, пришли к выводу, что организации, имеющие в руководстве женщин, показывают более высокие показатели финансовой эффективности, — указал собеседник NEWS.ru.

Однако новые реалии, связанные с прошедшей в стране частичной мобилизацией, породили и новый тренд, рассказала NEWS.ru основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева. Она напомнила, что долгое время российские компании весьма неохотно нанимали сотрудников после 40 лет — вне зависимости от половой принадлежности и опыта работы. Однако и здесь, как выяснилось, наметились определенные сдвиги во время пандемии и особенно после 24 февраля.

После объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года российские компании неожиданно оценили женщин-сотрудниц как наиболее адаптивных, в то время как мужчины, по их мнению, адаптируются лишь „нормально“. Можно предположить, что в дальнейшем в российских компаниях станет гораздо больше как женщин, так и сотрудников старше 45 лет. Конечно, также будет сделан упор на наем мужчин, защищенных от потенциальных новых волн мобилизации, — указала Андреева.

Ранее представители ряда рекрутинговых компаний заявили, что работодатели действительно стали куда более охотно трудоустраивать женщин.