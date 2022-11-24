Педиатр рассказала о последствиях катания детей на тюбинге Педиатр Одинаева: катание детей на тюбинге опасно из-за неуправляемости и большой скорости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева рассказала NEWS.ru об опасностях катания на тюбинге, или так называемой ватрушке. По ее словам, данный вид развлечения опасен, так как конструкция «ватрушки» не может обеспечить контролируемый спуск, а столкновение с препятствием при катании может привести к травмам. Вывалиться же из «ватрушки», чтобы избежать столкновения, не менее опасно и не так легко, как на санках.

Она также уточнила, что особую опасность для «ватрушки» представляют кочки и трамплины, поскольку амортизация надувной резиновой камеры настолько сильна, что способна быстро привести к травме позвоночника. Помимо этого, из-за своей легкости тюбинг может развивать очень большую скорость, из-за чего столкновение с другими участниками катания с горы становится опаснее.

«Ватрушка» хороша для неспешной прогулки с ребенком в парке, да и то недолго, поскольку положение тела «в яме» некомфортно для ребенка. Лучше предпочесть тюбингу санки, — заключила педиатр.

Ранее разработать определённые правила техники безопасности при катании на «ватрушках» предложил зампред думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов. По словам парламентария, полностью запрещать тюбинги не следует, но обезопасить катающихся нужно. Правила должны быть прописаны и соблюдаться, а также необходимо установить ответственность за их нарушение. При этом следить за их соблюдением, по его мнению, могут сотрудники полиции.