Патрушев рассказал о борьбе с бандитским подпольем на Урале

https://static.news.ru/photo/ab4d1918-8bcb-11eb-9d63-96000091f725_660.jpg Николай Патрушев Фото: scrf.gov.ru

Силовики в 2020 году задержали 25 участников незаконных бандитских формирований в Уральском федеральном округе, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в УрФО.

Важным итогом работы силовых структур на Урале стало предотвращение «преступлений террористической направленности». Патрушев рассказал о двух сорванных терактах — в Лянторе и Екатеринбурге. В первом случае трое участников запрещённой в РФ террористической группировки «Имарат Кавказ» готовили нападение на торговый центр. Всех злоумышленников задержали. Бандитов из Екатеринбурга, также готовивших террористическую атаку, ликвидировали, пишет РБК.

Секретарь Совбеза рассказал, что в 2020 году в УрФО возбудили 11 уголовных дел в отношении жителей Челябинской, Тюменской и Свердловской областей. Фигурантов подозревают в участии в деятельности международных террористических организаций. По запросу правоохранителей был заблокирован доступ к десяткам сайтов с запрещёнными материалами. В ходе оперативных действий изъято более 4 кг взрывчатки и 26 единиц огнестрельного оружия.

Ранее два члена международной террористической организации «Катиба имам аль-Бухари» (запрещена в РФ) были задержаны сотрудниками УФСБ по Калининградской области. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовики установили, что задержанные лица, исповедуя ислам радикального толка, вели активную пропагандистскую деятельность. Они распространяли идеи организации среди мусульман региона. Кроме того, они поддерживали контакты с приверженцами радикальных течений ислама, которые подозреваются в террористической деятельности на Ближнем Востоке, передавал NEWS.ru.