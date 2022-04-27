Патрушев предупредил о биологических угрозах на юге России Патрушев призвал привести в порядок объекты гражданской обороны на юге РФ

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В южных регионах России необходимо привести в порядок защитные сооружения гражданской обороны, чтобы в частности защитить юг страны от потенциальной биологической угрозы, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в округе, передаёт ТАСС. Он призвал исключить любые случаи «незаконного выбытия» таких объектов из собственности страны, чтобы иметь возможность экстренно оповещать население об угрозе чрезвычайных ситуаций, в том числе биологических угрозах.

Прошу обеспечить надёжное функционирование комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние, исключить случаи незаконного выбытия таких объектов из федеральной собственности, — заявил он.

Патрушев подчеркнул, что южные регионы наиболее подвержены биологическим угрозам, в том числе со стороны лабораторий, расположенных на границах с Россией.

Южный федеральный округ - в силу географических, климатических особенностей, наличия множества транспортных путей, большого туристического потока, развитой системы международной торговли сельхозтоварами - является потенциально уязвимым для проявления биологических угроз, — добавил он.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что Вооружённые силы Украины ударят по Крымскому мосту, как только у них появится такая возможность. Он отметил, что через него Россия перебрасывает на полуостров подкрепление для участвующих в спецоперации российских военных.