Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Хоружего

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной учёного, богослова и переводчика Сергея Хоружего.
С печалью воспринял известие о кончине Сергея Сергеевича Хоружего, замечательного человека и видного учёного, немало сделавшего для развития многих отраслей знаний, — подчеркнул патриарх, слова которого приводятся на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Хоружий скончался 22 сентября в возрасте 78 лет. Он являлся исследователем древней аскетической восточнохристианской практики исихазма и основателем Института синергийной антропологии. Вместе с Виктором Хинкисом Хоружий перевёл знаменитый роман «Улисс».
Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Кирилл наградил главу российского МИД Сергея Лаврова. Орден Славы и чести I степени был вручён министру «за выдающийся вклад в утверждение мира и справедливости в сфере международных отношений».