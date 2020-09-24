Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Хоружего

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Настало время, когда Нобелевскую премию мира будут получать за реальные заслуги. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачёв, комментируя выдвижение Владимира Путина на премию.

Это проблема серьёзная. Я думаю, что время, когда удавалось по блату или чёрт-те знает как получить, ушло всё-таки. Будут получать те, кто отличился, — цитирует Горбачёва издание «Подъём» в своём...