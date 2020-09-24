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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Хоружего

17:29, 24 сентября 2020
Сергей Хоружий Сергей Хоружий Фото: Nemtsev/wikipedia.org

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной учёного, богослова и переводчика Сергея Хоружего.

С печалью воспринял известие о кончине Сергея Сергеевича Хоружего, замечательного человека и видного учёного, немало сделавшего для развития многих отраслей знаний, — подчеркнул патриарх, слова которого приводятся на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Хоружий скончался 22 сентября в возрасте 78 лет. Он являлся исследователем древней аскетической восточнохристианской практики исихазма и основателем Института синергийной антропологии. Вместе с Виктором Хинкисом Хоружий перевёл знаменитый роман «Улисс».

Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Кирилл наградил главу российского МИД Сергея Лаврова. Орден Славы и чести I степени был вручён министру «за выдающийся вклад в утверждение мира и справедливости в сфере международных отношений».

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