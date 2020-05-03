Патриарх Кирилл призвал обеспеченных прихожан поддержать священников

https://static.news.ru/photo/11fa0a60-8d4c-11ea-b962-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что состоятельные прихожане откликнулись на его призыв материально поддержать священников Русской православной церкви (РПЦ) в условиях пандемии коронавируса.

Об этом говорится в опубликованном на сайте РПЦ патриаршем послании к празднику жён-мироносиц. Согласно ему, большинство священников оказались в сложном материальном положении из-за ограничительных мер, введённых против распространения коронавируса.

Боль в моём сердце всякий раз, когда я думаю о священнослужителях, совершающих богослужения за закрытыми дверями и лишённых сегодня материальной поддержки, — говорится в послании.

Патриарх рассказал, что обратился с призывом помочь священникам к «людям состоятельным и благорасположенным к церкви», которые откликнулись на его просьбу.

Благодарение Господу — мои мольбы были услышаны, — написал глава РПЦ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность врачам и волонтёрам за их труд во время пандемии коронавируса, а также спонсорам — за поддержку священников.