Патриарх Кирилл поблагодарил медиков и волонтёров

https://static.news.ru/photo/ad878a6e-8d49-11ea-85fb-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность врачам и волонтёрам за их труд во время пандемии коронавируса, а также спонсорам — за поддержку священников.

Об этом он сказал во время проповеди в скиту святого благоверного князя Александра Невского в Подмосковье.

Медицинские работники находятся сегодня на переднем крае борьбы с болезнью, являют подлинный героизм и верность своему призванию. Всё это вызывает самое искреннее восхищение, — заявил патриарх.

Кроме того, глава РПЦ призвал христиан воздержаться от поиска врагов и ненависти, передаёт РИА Новости. По словам патриарха, верующие должны сохранять душевный мир и рассудительность в любых обстоятельствах.

Не возмущаться и распаляться ненавистью, не заниматься бесконечным поиском врагов и уже тем более, упаси Бог, проклинать кого бы то ни было, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве патриарх Кирилл отстранил настоятеля храмов патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря за нарушение правил богослужения, введённых из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Речь идёт о ректоре Перервинской духовной семинарии протоиерее Владимире Чувикине.