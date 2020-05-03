Патриарх Кирилл поблагодарил медиков и волонтёров

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность врачам и волонтёрам за их труд во время пандемии коронавируса, а также спонсорам — за поддержку священников.
Об этом он сказал во время проповеди в скиту святого благоверного князя Александра Невского в Подмосковье.
Медицинские работники находятся сегодня на переднем крае борьбы с болезнью, являют подлинный героизм и верность своему призванию. Всё это вызывает самое искреннее восхищение, — заявил патриарх.
Кроме того, глава РПЦ призвал христиан воздержаться от поиска врагов и ненависти,
Не возмущаться и распаляться ненавистью, не заниматься бесконечным поиском врагов и уже тем более, упаси Бог, проклинать кого бы то ни было, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве патриарх Кирилл отстранил настоятеля храмов патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря за нарушение правил богослужения, введённых из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Речь идёт о ректоре Перервинской духовной семинарии протоиерее Владимире Чувикине.
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