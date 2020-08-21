Патриарх Кирилл призвал христиан задуматься о «собственном конце света»

https://static.news.ru/photo/2f9034f8-e3c0-11ea-9eaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных христиан задумываться не только о вселенском конце света, но и о собственном.

Об этом он сказал после литургии в Свято-Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря — месте, ставшем первым, которое глава РПЦ посетил с начала пандемии коронавируса за пределами Москвы и Московской области. Патриарх осмотрел обитель и принял участие в заседании попечительского совета по восстановлению монастыря.

Он напомнил, что на прошедшей при его участии в Свято-Троицком соборе литургии зачитывался отрывок из Евангелия по Матфея, который гласит: «И померкнут солнце и луна, и звёзды спадут с неба, и тогда явится сын человеческий, грядущий на облаке во славе своей». По словам патриарха, речь идёт о конце человечества, так называемом втором пришествии Христа.

Мы точно знаем, что всё так и произойдёт, поэтому тема конца света очень затрагивает людей. Но ведь куда ближе к нам не тот космический конец вселенной, а наш собственный конец света, — заявил глава РПЦ.

Он подчеркнул, что вопрос своей смерти актуален для каждого христианина, передаёт РИА Новости.

Сегодняшнее евангельское чтение помогает нам понять, что наша жизнь здесь обусловливает наше вечное бытие, и потому забота о спасении души должна быть самым важным приоритетом, — сказал патриарх Кирилл.

Ранее NEWS.ru писал о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о скорейшем прекращении общественного противостояния в Белоруссии. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.