Пассажирский самолёт экстренно сядет в Симферополе

Лайнер Boeing, на борту которого 165 человек, готовится экстренно сесть в Симферополе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По информации агентства, в одном из двигателей возникла вибрация. Лайнер выполнял рейс из Якутии в Крым.

В Симферополе экстренно готовится сесть Boeing, на борту которого, по предварительной информации, 165 пассажиров, — сообщил журналистам собеседник.

По данным ТАСС, из-за срочной посадки самолёта в небе ждут посадки четыре других лайнера: два из Москвы и два из Санкт-Петербурга.

В авиакомпании «Якутия» подтвердили агентству возникновение нештатной ситуации. Сейчас самолёт благополучно сел в аэропорту.

Накануне самолёт белорусской авиакомпании, подавший сигнал бедствия, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Он садился с одним выключенным двигателем.

Борт EW-455PA направлялся из Минска в Анталью, когда сработал датчик неисправности. Внештатная ситуация произошла спустя час после вылета. Изначально было принято решение посадить самолёт в Воронеже, но позже лайнер был направлен в Москву для более оперативного решения проблем. В самолёте находились 197 пассажиров и семь членов экипажа.