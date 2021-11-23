Паспорта, СНИЛС и ИНН предложили объединить в документ нового образца

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил объединить паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца. Это повысит удобство пользования документами и создаст мощную базу для модернизации государственного документооборота и учёта, заявил Петров в обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину. Его слова приводит RT.

Как отметил Петров, с течением времени внешний вид гражданских документов постоянно «менял свою форму и облик», и сейчас многие страны и государства приходят к практике облачного хранения данных о гражданах и введения единых носителей документов.

Прошу Вас оценить идею о соединении общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации, заграничного паспорта гражданина Российский Федерации, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца, — говорится в тексте обращения.

О планах заменить к 2022 году бумажные паспорта на электронные ещё летом 2019 года говорил занимавший на тот момент должность вице-премьера Максим Акимов. Однако проведённый тогда же опрос ВЦИОМа показал: 59% респондентов не готовы оформить такой документ. Часть россиян сочла его ненадёжным, другая половина высказала обеспокоенность из-за возможных сбоев в системе. Некоторые признались, что опасаются утечки персональных данных. Эксперты отмечают, что получение доступа к цифровому паспорту позволит мошенникам активно кредитоваться и оформлять почти любые сделки.