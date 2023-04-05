Пасхальная неделя: подготовка к великому празднику и рецепт кулича Расскажем, какие службы посетить в церкви, когда покрасить яйца и как сделать четверговую соль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пасхальная неделя

Пасха — один из великих двунадесятых праздников триодного, то есть переходящего цикла. Это значит, что дата празднования меняется в зависимости от лунного календаря. Пасху отмечают в первое воскресенье, которое следует за новолунием после весеннего равноденствия.

Считается, что в этот день Иисус Христос, распятый на Голгофе, воскрес. Он отодвинул камень, прикрывавший дверь гробницы, и покинул ее. Само название праздника происходит от еврейского слова «песах», что значит «переход». Это означает, что Иисус перешагнул смерть и воскрес для вечной жизни.

Подготовка к Пасхе поэтапно

В православной традиции подготовка к Пасхе начинается задолго до Страстной недели. По крайней мере исповедоваться можно начинать с самого начала Великого поста, а в последние семь дней этого делать уже не принято. В эту неделю вообще не принято проводить мероприятий, не касающихся Пасхи: венчания, крещения, поминки и прочие обряды переносятся.

А вот с Вербного воскресенья начинается непосредственная подготовка к Пасхе. Все следующие дни до светлого праздника верующим рекомендуют больше думать о духовном, а не о мирском. Но и о чистоте забывать не стоит.

С Великого понедельника следует начать генеральную уборку, привести дом после зимы в порядок: вымыть окна, выстирать шторы, заменить тюль, провести мелкий текущий ремонт. Нужно вымести пыль из всех углов, выбить ковры, промыть и протереть все поверхности. Этим можно заниматься всю неделю до самой пятницы, а не только в Чистый четверг.

Во вторник хозяйки обычно начинали подготавливать праздничную одежду. Сейчас, конечно, в сундуках ничего не хранят, но достать из шкафа и осмотреть свои наряды все-таки стоит: может, что-то нужно постирать, зашить или купить новое.

Среду можно посвятить закупке продуктов: ингредиентов для пасхи и куличей, яиц и краски для них, подарков для родных и близких. Украшения для дома и стола тоже можно приобрести в этот день. Также в Страстную неделю желательно посетить хотя бы одну службу.

Четверг — самый активный день подготовки к празднику Пасхи. Нужно испечь куличи, сварить яйца, приготовить четверговую соль. Ее можно готовить всего раз в году и применять практически для любых целей: лечения, умывания, в качестве оберега. Для этого обычную соль пережигают в печи с травами и ржаной мукой. Все эти манипуляции хозяйки делают в чистой одежде и, возможно, в новой посуде.

Пятница — день траура. Именно в этот день, согласно религиозной традиции, был распят Иисус Христос. В этот день верующим нельзя употреблять пищу до момента, пока в церкви не вынесут плащаницу, то есть до захода солнца. Те, кто не успел подготовить атрибуты для праздника, занимаются этим.

В Великую субботу проходит праздничная служба, где священники в торжественных одеждах освящают принесенные верующими куличи, яйца и пасху. Этот день считается днем тишины: принято задуматься о душе, о жизни Иисуса, проводить день с семьей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рецепт кулича

Пасхальная неделя: что можно и нельзя в этот период

Страстная (Пасхальная) неделя — 2023 продлится с 10 по 15 апреля. Все эти дни, помимо домашних дел, не принято заниматься посторонними хлопотами. Лучше регулярно посещать церковные службы и читать религиозную литературу.

Ругаться и таить обиды в Страстную неделю нельзя. По возможности нужно помириться со всеми, с кем можно, а с кем нельзя — просто простить в душе. Держать пост нужно до самого праздника Пасхи, но и объедаться в воскресенье тоже не следует.

Пасхальная еда — это прежде всего символ. На стол можно поставить и другие блюда: постную мясную нарезку, пресные булочки, кагор. Священники не рекомендуют клеить на яйца изображения святых, так как их нельзя утилизировать вместе со скорлупой и другим бытовым мусором.

В Страстную седмицу принято раздавать милостыню, помогать нуждающимся, собираться за столом с близкими и родными, молиться и думать о душе. Хоть религиозная традиция и запрещает тяжелый труд, это не относится к случаям, когда человек выполняет свои рабочие обязанности.

Кулич на пасху: рецепт наших бабушек

Пышный красивый кулич — неотъемлемый атрибут великого христианского праздника. Как правило, рецепт кулича на Пасху передавался из поколения в поколение, и у каждой хозяйки были свои маленькие секреты. Итак, необходимые продукты:

коровье молоко — 0,5 л

пшеничная мука — 1 кг

сливочное масло — 0,2 кг

сахарный песок — 0,3 кг

куриные яйца — 6 шт.

дрожжи сухие — 12 г

изюм без косточек — 0,25 кг

щепотка соли

ванилин, корица — по вкусу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Подготовка к Пасхе

Этап 1. Любой рецепт кулича начинается с подготовки опары. Раньше ее ставили ранним утром, а выпекать сдобу начинали только вечером. В полкило муки всыпать дрожжи и влить теплое молоко. Чашку с опарой убрать в теплое место, пока содержимое не вырастет в два раза.

Этап 2. Белки и желтки нужно взбивать отдельно. Белки — до пиков, желтки с сахаром — до пены.

Этап 3. В поднявшуюся опару добавить мягкое масло и желтки, вымесить руками. Аккуратно лопаткой вмешать белки.

Этап 4. Добавить оставшуюся муку. Консистенция теста не должна быть крутой.

Этап 5. Далее в рецепте кулича наступает время подготовить изюм. Ягоды промыть, залить кипятком на 15 минут, а затем просушить. Обвалять ягоды в муке.

Этап 6. Вмесить изюм в тесто, равномерно распределяя его по массе.

Этап 7. Формочки заполнить на треть и оставить на 10 минут. Выпекать при 100 градусах первые 10 минут, затем при 180 градусах еще 40–50 минут.

Это самый простой рецепт пасхального кулича, который получится даже у начинающей хозяйки.

Рецепт вкусного кулича из творога

Традиции понемногу забываются, и сейчас часто путают пасху и кулич. Поэтому в интернете часто можно увидеть запрос «кулич творожный рецепт». Давайте раз и навсегда определимся: кулич выпекается из теста, а пасха прессуется из творога. Кулич символизирует разновидность древнего хлеба, который обязательно освящали в церкви. Пасха — пирамидка без верхнего конуса, она символизирует Гроб Господень и украшается буквами ХВ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Кулич на Пасху: рецепт

Рецепт пасхи из творога включает:

творог жирный/домашний — 0,5 кг

желтки куриных яиц — 3 шт.

сахарный песок — 0,1 кг

масло сливочное — 0,1 кг

сливки жирные — 0,1 кг

цукаты, орехи, сухофрукты, ванилин — по вкусу

Приготовление творожной пасхи происходит в несколько этапов:

Этап 1. Смешать творог, желтки, сахар и мягкое масло. Взбить миксером до однородности.

Этап 2. Подогреть массу на небольшом огне до первых пузырьков. Всыпать ванилин.

Этап 4. Остудить кастрюлю в емкости с холодной водой. Вмешать взбитые сливки.

Этап 5. Добавить цукаты/орехи. Выложить в форму и поставить под гнет.

Этап 6. Периодически сливать сыворотку. Прессовать массу нужно минимум 4–5 часов.

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