В митрополии рассказали, почему яйца на Пасху лучше красить в красный цвет

Традиция красить пасхальные яйца в красный цвет зародилась в связи с легендой о Марии Магдалине, которая принесла римскому императору Тиберию куриное яйцо со словами: «Христос воскресе». Тот, в свою очередь, разозлился и потребовал доказательства того, что мёртвые могут воскреснуть, рассказали в Санкт-Петербургской митрополии. Тогда яйцо в руках правителя внезапно окрасилось в красный цвет, пишут «Невские Новости».

Обычай красить яйца в красный цвет на Пасху связан с преданием о Марии Магдалине. Согласно ему, Мария подарила римскому императору Тиберию простое куриное яйцо со словами: «Христос воскресе!». Но император не поверил и впал в ярость, воскликнув: «Мёртвые не станут живыми, как это яйцо не станет красным». Тогда яйцо в его руках внезапно покраснело. С тех пор окрашенное в красный цвет яйцо стало символом Пасхи, — рассказали в митрополии.

По данным СМИ, верующим людям на Пасху крайне важно посетить литургию и причаститься Святых Христовых Тайн. Также им стоит посетить и ночную литургию, но если это не представляется возможным, во всех храмах утром в воскресенье проводят ещё одну праздничную литургию.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что пациентам с атеросклерозом, а также страдающим от повышенного холестерина и проблем с поджелудочной железой, стоит ограничить потребление яиц на Пасху. Она добавила, что здоровым людям, занимающимся физической нагрузкой, можно есть не более трёх яиц в день без вреда для здоровья.