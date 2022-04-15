Страстная неделя: что можно и нельзя делать

С 18 по 23 апреля православные отмечают Страстную седмицу, или Страстную неделю. Для верующих это самая важная неделя всего года. Она посвящена последним дням земной жизни Христа, Его страданиям, распятию, крестной смерти, погребению. В эти дни соблюдается особо строгий пост, нельзя ходить на кладбище, поминать усопших. Православные готовятся к светлому празднику Пасхи. Они наводят порядок в своём доме, готовят угощение для праздничного стола. NEWS.ru изучил церковные традиции Страстной седмицы и народные приметы.



Во время Страстной недели нельзя отмечать дни святых, проводить обряды венчания и крещения, в этот период не поминают умерших. Не следует устраивать пиршеств, громких гуляний, посещать развлекательные заведения и мероприятия. В священные семь дней верующим запрещено вступать в интимные отношения даже с законными супругами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Пастернак священник, клирик Николо-Кузнецкого храма священник, клирик Николо-Кузнецкого храма

Author: Андрей Пастернак [ священник, клирик Николо-Кузнецкого храма ]

Если у человека есть особые жизненные обстоятельства, по которым он не может строго держать пост, он должен обратиться к священнику и спросить у него благословения. Священник принимает индивидуальное решение по отношению к этому человеку. Пост может быть отменён или ослаблен.



Вербное воскресенье

К началу Страстной недели формально завершается Великий пост. Но начинаются дни самого строгого воздержания от пищи. Не все верующие должны соблюдать ограничения, Православная церковь допускает послабления для беременных, кормящих и людей со слабым здоровьем, сообщил NEWS.ru священник Андрей Пастернак.



С воскресного вечера начинается особое богослужение, которое связано с последними днями жизни Спасителя. Православная церковь вспоминает вход Господа в Иерусалим. Согласно Евангелию, Иисус Христос направлялся с учениками в Иерусалим из Вифании, где он воскресил Лазаря. Когда он въезжал в город, народ, узнавший о чуде воскресения Лазаря, восторженно приветствовал Спасителя пальмовыми ветвями. В память об этом событии во всех христианских храмах принято в этот день освящать украшенные ветви деревьев. В русской традиции это вербы.

Вербное воскресенье Артём Соболев/NEWS.ru

Согласно народным приметам, если съесть почку вербы в этот день или сварить из нее отвар, человека ожидает счастье, богатство и здоровье. В Вербное воскресенье семья собирается за праздничным столом. Церковь разрешает есть рыбу и пить вино, а вот мясо и сладости под запретом.

Великий понедельник

В этот день вспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, проданный братьями в Египет, как прообраз страдающего Иисуса Христа и повествование о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы. Она символизирует душу, не приносящую духовных плодов — истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

Великий понедельник принято посвящать уборке, починке сломанных вещей и разборке накопившегося хлама. Особое внимание уделяется мытью окон — встречать Пасху с грязными окнами считается дурной приметой.

Мойка окон pixabay.com

День благоприятен для посадок. Считается, что растения, семена которых опустили в землю в Великий понедельник, дадут хороший урожай. Что касается еды, в Великий понедельник разрешено есть только хлеб, фрукты и овощи, мёд и орехи.

Великий вторник

В этот день Церковь вспоминает притчи, произнесённые Господом в Иерусалимском храме: о дани кесарю, о воскресении мёртвых, о Страшном суде и кончине мира, о десяти девах и талантах. Этими воспоминаниями она призывает верующих к духовному бодрствованию, к целесообразному употреблению дарованных нам способностей и сил, особенно на дела милосердия.

Второй день Страстной седмицы традиционно посвящают одежде. Стирке, штопанью, шитью, покупке. Самое время разобрать шкаф и избавиться от ненужных вещей. В этот день принято планировать пасхальное застолье. Составлять список продуктов. А вот покупать их до вторника считается плохой приметой. Во вторник и среду можно есть растительную пищу без масла, а также сырую.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если в Великий вторник идёт дождь — осенью будет большой урожай грибов. Ясная погода говорит о том, что хорошо уродится пшеница.

Великая среда

В Великую среду христиане вспоминают, как Иуда Искариот предал своего учителя за 30 серебряников. Также вспоминается грешница, которая, омыв слезами и помазав миром ноги Христа, подготовила его таким образом к погребению.

В среду утром в последний раз читается молитва Ефрема Сирина. Её нужно было читать в течении всего Великого поста. Со среды вечера мы начинаем вспоминать Тайную вечерю, сообщает Андрей Пастернак.

В Чистую среду принято начинать генеральную уборку дома, которая обычно завершается на следующий день. Покупать пасхальные яйца также лучше среди недели. Считается, что они дольше сохраняют свою свежесть. В этот день готовили четверговое мыло. Кусок мыла выносили на улицу и оставляли на пороге, а на следующий день утром перед купанием забирали. Считалось, что оно после этого имеет целебную силу.

Чистый четверг

В Великий четверг христиане вспоминают четыре события: Тайная вечеря, омовение Христом ног ученикам, молитва Христа в Гефсиманском саду, предательство Иуды. Как сообщил Андрей Пастернак, вечером в четверг читаются так называемые 12 Евангелий. Из всех Евангелий выделяется 12 фрагментов, которые связаны именно с последними днями жизни Спасителя. В храмах посреди церкви устанавливается распятие, перед которым ходит священник.

Служба в церкви Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Купание и умывание — традиционный ритуал праздника. Верующие завершают наведение порядка в собственном жилище и сами идут мыться. Перед этим обязательно произнести молитву, а омовение сделать до восхода солнца. Ещё одна примета связана с красотой — если умыться рано утром холодной водой из серебряной посуды, можно сохранить здоровье, молодость и привлекательность.

Чистый четверг — самый гуманный день с точки зрения диеты. Позволена горячая пища растительного происхождения с растительным маслом.

Страстная пятница

На утренней молитве читается 12 Евангелий Святых Страстей Христовых. Около двух часов дня в храмах выносится плащаница, которая символизирует образ погребённого Спасителя. Церковь вспоминает его земную кончину на кресте. Плащаница ставится в центр храма, затем совершается крестный ход. Священники и верующие обносят плащаницу вокруг храма. До этого момента пищу употреблять нельзя.

В Страстную пятницу запрещён любой физический труд. Единственное исключение — подготовка пасхального стола. Именно в пятницу принято печь куличи и хлеб и красить яйца. Считается, что приготовленная в этот день выпечка долго будет мягкой и свежей.

Великая суббота

В ночь на Великую субботу Иисус был погребён. Православная церковь вспоминает телесную смерть Христа и сошествие его в ад. Все самые страшные события уже произошли, мир замер в ожидании воскресения Спасителя. На службе священники снимают чёрные одеяния, под ними находятся белые. Отсюда возникла пословица — из-под пятницы суббота торчит.

Читаются специально ветхозаветные чтения, где говорится о пророчествах воскрешения Господа. «Это такая длинная служба, на ней мы вспоминаем все пророчества, в которых говорится о том, что Господь воскреснет», — сообщает Пастернак.

Ближе 12 ночи начинается пасхальная заутреня, ночью верующие устремляются в крестный ход. Шествие завершается возгласом: «Христос воскресе». С этого момента начинается светлый праздник Пасхи.

Пасхальные яйца Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Великую субботу принято заниматься украшением дома, завершались последние приготовления к празднику. В церкви освящают куличи, пасхи и яйца.