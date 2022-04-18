Священник рассказал, над чем верующим стоит задуматься на Страстной неделе

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Людям с сахарным диабетом стоит быть внимательными при употреблении вина, так как если выпить это спиртное натощак, уровень сахара в крови может резко снизиться, что, в свою очередь, может привести к тяжёлой гликемии, заявила врач Линн Постон. По её словам, такое состояние может привести к диабетической коме, выйти из которой может далеко не каждый пациент, сообщает Live 24.

Люди с диабетом должны быть очень осторожны, когда пьют вино. Употребление алкоголя натощак может значительно снизить уровень сахара в крови и привести к тяжёлой гипогликемии, — подчеркнула Постон. Помимо этого,...