Священник рассказал, над чем верующим стоит задуматься на Страстной неделе

В Страстную неделю православным верующим стоит задуматься о том, как избежать в своей жизни тяжёлых грехов и мыслей о них, рассказал NEWS.ru директор Института христианской психологии, протоиерей Андрей Лоргус. Так он прокомментировал начало самой строгой недели Великого поста.
Этому даёт содержание евангельских чтений, которые каждый день совершаются. Они подобраны так, чтобы навести на размышления о важных в жизни каждого христианина моментах. Это, прежде всего, отношение к истине: это честность, это не лжесвидетельствовать никогда, отличать добро от зла и быть принципиальным в этом. То есть основные нравственные ценности, которые мы теперь называем общечеловеческими, но основанием они находятся в евангелиях. Раздумье о предательстве, о клевете, пытках, казнях, убийствах. Тяжёлые грехи. Страстная — это размышления христианина о том, как избежать в своей жизни подобного, — отметил Лоргус.
С 18 по 23 апреля православные отмечают Страстную седмицу, или Страстную неделю. Для верующих это самая важная неделя всего года. Она посвящена последним дням земной жизни Христа, Его страданиям, распятию, крестной смерти, погребению. В эти дни соблюдается особо строгий пост, нельзя ходить на кладбище, поминать усопших. Православные готовятся к светлому празднику Пасхи. Они наводят порядок в своём доме, готовят угощение для праздничного стола.