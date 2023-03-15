Православные активисты не смогли засудить Киркорова за распятие на сцене Mash: суд отказал православным активистам в удовлетворении иска против Киркорова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Москве отказал в удовлетворении иска от православной организации «Мирный воин» против Филиппа Киркорова, передает Telegram-канал Mash. Активисты сначала потребовали 1 млн рублей в качестве компенсации за моральные страдания, полученные ими от просмотра концертного номера артиста на песню «Мария Магдалена», а затем ограничились требованием извиниться и заплатить символический 1 рубль за доставленные страдания.

Во время сольного концерта Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце на сцене появился красный крест, по которому певец взбирался, исполняя популярную песню. Представители Киркорова настаивали, что песня посвящена умершей матери артиста. Также они утверждали дома у знаменитости висят иконы из Афона, а во дворе стоит личная часовня. Представителей «Мирного воина» приглашали в гости к артисту, но те отказались, сославшись на боль, которая не проходит от увиденного богохульства.

О том, что создатель «Мирного воина» Михаил Феодориди подал иск к певцу Филиппу Киркорову с требованием компенсации морального вреда за оскорбление религиозных чувств, стало известно в начале февраля. До этого в январе по тому же эпизоду суд отказал в возбуждении уголовного дела в отношении Киркорова об оскорблении чувств верующих из-за отсутствия состава преступления.