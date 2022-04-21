Не куличом единым. Чем удивить домашних и гостей на Пасху

Светлый праздник Пасхи отмечают верующие по всему миру, ежегодно это событие объединяет миллионы людей в самых разных странах. Не только дети, но и взрослые с нетерпением ждут, когда на столе появятся традиционные праздничные угощения, в том числе и причудливо раскрашенные яйца. В России традиционными блюдами остаются кулич и творожная пасха, однако выбор, чем еще удивить своих домочадцев, все-таки есть.

Вместе с экспертами торговой сети «Пятёрочка» подготовили обзор необычных пасхальных рецептов, которые стоит взять на заметку. Во-первых, их совсем не сложно готовить самим. Во-вторых, они гарантированно вкусные. Ну а в-третьих, и самое, пожалуй, главное – продукты для них вы легко подберете в ближайшей «Пятёрочке» у дома по весьма доступным ценам.

Песочный пирог (Венгрия)

Песочный пирог «Жербо» носит имя своего создателя, повара по фамилии Жербо. Он изобрел уникальную выпечку, нечто среднее между пирогом и тортом, которая стала жемчужиной венгерской кулинарии. Этот пирог состоит из нескольких слоев песочного теста, смазанных кремом из ароматного абрикосового джема и перемолотых грецких орехов. Сверху пирог покрывается толстым слоем шоколадной глазури. Не удивляйтесь, в Венгрии принято отмечать пасху шикарным ужином с несколькими подачами блюд, а пирог нередко становится вкусным завершением праздника.

Можете попробовать сами. Готовить его не сложнее привычной шарлотки, и набор ингредиентов, включающих традиционные муку, маргарин, сахар, дрожжи, вы с легкостью приобретете в магазине или закажете с доставкой на дом. Кстати, рекомендуем обратить внимание на орехи собственных торговых марок «Пятёрочки» Mix Bar и «Красная Цена». Они не уступают по качеству известным брендам, но приобрести их можно куда выгоднее. Для пирога – в самый раз!

Пасхальный суп (Эквадор)

В Эквадоре на Страстной неделе готовят горячий суп «Фанеска», причем в другое время попробовать его практически невозможно. Он постный, но очень сытный и вкусный. Традиционно он состоит из 12 зерновых и бобовых ингредиентов, по числу апостолов. Еще по вкусу в суп можно добавить тыквенное пюре, кокосовое молоко, филе трески, яйца, лук, чеснок, болгарский перец, морковь, зелень и украсить ломтиками сыра «моцарелла» и кусочками авокадо. Готовится он всего 40 минут, а подавать его можно с перчиком чили или постным хлебом. В Эквадоре, кстати, специально под него делают сочные пирожки эмпанадос.

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Запеканка из мацы (Израиль)

В Израиле отмечают Песах и готовятся к нему очень ответственно. В течение семи дней запрещено употреблять в пищу хлеб и продукты, которые подверглись закваске. Вместо хлеба едят мацу (постная пресная лепешка) и готовят из нее запеканку или «мацовую бабку» с луком и яйцом на оливковом масле. Это быстро, просто и очень вкусно.

Купить мацу в России сейчас можно практически в любом супермаркете или даже оформить доставку настоящей кошерной мацы из Иерусалима. С выбором остальных ингредиентов тоже никаких проблем. Та же «Пятёрочка», например, имеет в ассортименте специальную премиальную линейку гастрономических продуктов со всего мира, в том числе хороший выбор оливкового масла. Так что за ним теперь не придется совершать «вояж» в другие страны.

Творожная Пасха (Россия)

Но без традиционных российских блюд стол, конечно, оставить нельзя. В России есть свои кулинарные пасхальные традиции, а многие семьи бережно хранят бабушкин рецепт кулича или творожной пасхи. Но на случай, если у вас такой рецепт не сохранился, мы поделимся своим, тем более что тут в приготовлении и приобретении продуктов под него нет ничего сложного.

Итак, нам понадобятся:

• творог 9%-й «Станция молочная», пачка 400 г

• сливочное масло (100 г) «Станция молочная»

• изюм (100 г) Mix Bar

• лимон (1 штука) Global Village

• яйца (3 штуки) «Селяночка» СО

• сметана 30-40 % (250 г)

• сахар (150 г) «Селяночка»

• ванильный сахар (1 ст. ложка) Dr.Oetker

• очищенный миндаль (100 г) «Красная цена»

Яйца взбейте вместе со сметаной и сливочным маслом. Добавьте творог и перемешайте до получения однородной массы.

Полученную смесь поставьте на водяную баню. Как только она станет горячей, снимите её с огня, продолжая помешивать. Остудите до комнатной температуры. Добавьте в творожную массу два вида сахара, цедру лимона, миндаль и изюм. Всё тщательно перемешайте.

Выложите готовую массу в форму для пасхи, предварительно положив в неё влажную марлю. Под формой должно находиться блюдце: в него будет стекать сыворотка. Накройте пасху марлей или кухонным полотенцем, поставьте на неё небольшой груз (например, тарелку) и отправьте на сутки в холодильник. Готовую пасху можете украсить по желанию.

С наступающим праздником вас! Не забывайте о традициях, но и оставляйте место кулинарным экспериментам.