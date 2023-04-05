Вербное воскресенье: история праздника, как и когда отмечать Расскажем, как православные будут праздновать Вербное воскресенье и Пасху в 2023-м

Фото: Пелагея Тихонова/АГН «Москва»

Вербное воскресенье

Вербное воскресенье в религиозной традиции — переходящий двунадесятый праздник. Это значит, что он меняет число в зависимости от лунного цикла и относится к 12 великим праздникам, которые символизируют важные события в жизни Богородицы и Иисуса Христа.

Вербное воскресенье — 2023

После заката в субботу верующие начнут собираться в храмах и приносить туда веточки ивы. Вечерняя служба переходит в ночное бдение. В богослужении упоминаются дни Сына Божьего перед распятием.

Какого числа отмечают Вербное воскресенье

Вербное воскресенье — 2023 православные будут отмечать 9 апреля. Дата праздника в Вербное воскресенье неразрывно объединена с датой Пасхи и наступает ровно за семь дней до главного христианского торжества. Все священные церковные праздники подвижного цикла начинают отсчет от дня весеннего солнцестояния, который высчитывается по лунному календарю.

Узнать, какого числа Вербное воскресенье настанет в том или ином году, можно на официальном сайте Русской православной церкви, в ближайшем храме или с помощью специального калькулятора. Он покажет все даты церковных праздников триодного (подвижного) цикла за любой год, прошедший или будущий.

Вербное воскресенье и Пасха в 2023 году считаются поздними. Самая ранняя Пасха приходилась на 25 марта, а самая поздняя — на 25 апреля. Дата Пасхи, по канонам Первого Вселенского собора в 325 году, попадает на первое воскресенье после полнолуния, наступившего следом за весенним равноденствием.

Вербное воскресенье: история и традиции

История Вербного воскресенья началась в тот день, когда Господь вошел в священный город Иерусалим. Согласно преданию, он въехал туда на ослике, чтобы не быть выше остальных людей. Его последователи несли в руках пальмовые ветви, а не вербы. Но в странах, где пальмы не распространены, их заменили на что-то более привычное.

Фото: Wikimedia Вербное воскресенье и Пасха в 2023-м

Само слово «паломник» является однокоренным со словом «пальма». А период между Вербным воскресеньем и Пасхой в церковной традиции называют Неделей пальмовых ветвей, а не Вербной неделей, как принято в России.

В целом история праздников Вербное воскресенье и Пасха началась с того, что Иисус вернул к жизни Лазаря. Это случилось в субботу, поэтому всенощную службу накануне Вербного воскресенья именуют Лазаревой. И на следующий день, придя в Иерусалим, он был встречен как новый владыка. Но заходя в город, Христос уже знал о том, что с ним произойдет буквально через неделю.

Те же люди, которые восхваляли его как чудотворца, будут настаивать на его распятии. Иисус предчувствовал такой поворот событий, поэтому в Гефсимансом саду, молясь своему Богу Отцу, хотел, чтобы его «миновала чаша сия».

Почему же Христос решил въехать в город на ослике? Дело в том, что в Ветхом завете есть предсказание, где сказано, что «в Иерусалим войдет кроткий Царь». Тот, кто хочет показать свою значимость, сел бы на лошадь и смотрел на народ свысока.

Фото: shutterstock.com История Вербного воскресенья

До VII века существовала такая православная традиция: каждое Вербное воскресенье действующий патриарх садился на лошадь, которая была наряжена в осла, и ездил по главной площади. При этом ряженого коня вел за узду сам царь. Этот обряд символизировал, что даже Царь Земной поклоняется Царю Небесному.

Еще один древний обычай сохранился с тех пор у еврейских верующих: уходя в паломничество, они несут с собой веточку пальмы в знак чистоты и праведности своего путешествия. Пальмовая ветка на Востоке является знаком победы, и Иисуса встречали с этим растением именно поэтому.

Вербное воскресенье приходится на дни Великого поста, но по случаю праздника верующим разрешены некоторые смягчения: можно есть морепродукты и рыбные блюда. Веточки с прошлого года не принято выбрасывать с мусором. Как правило, их принимают в храмах вместе с календарями и иконками, чтобы правильно утилизировать. Священники рекомендуют сжечь веточки на природе или отправить по реке, если нет возможности отнести в храм.

В религиозной традиции в Вербное воскресенье не принято работать. День нужно провести радостным и счастливым, как делали те, кто встречал мессию в Иерусалиме. Ездить на кладбище также не рекомендуется.

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