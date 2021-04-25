Пять главных запретов Страстной недели

С 26 апреля у православных христиан начинается Страстная неделя. Она продлится до 2 мая. Каждый из семи дней в ней посвящён определённому событию из жизни Христа: предательству Иудой, аресту, осуждению, смерти. В этот период предписано усиленно молиться и посещать богослужения в храме. Также накладываются ограничения на некоторые виды пищи и интимную близость между супругами. Страстная неделя — это подготовка к Светлому Христову Воскресению и Пасхальной неделе. NEWS.ru расспросил священнослужителей, как провести Страстную неделю и что делать нельзя.

Духовную жизнь — на первый план

Страстную неделю также называют Седмицей. Это последние семь дней Великого поста. Верующие вспоминают страсти Господни в последнюю неделю его земной жизни. Иисус преодолевал последние преграды, которые отделяли его от Бога. Священнослужители считают Страстную неделю подготовкой к Великой Пасхе. В этот период верующие как бы «проживают» последние дни земной жизни Спасителя. Каждый из дней посвящён определённому событию из жизни Христа, он называется Великим.

В Великий понедельник церковь вспоминает последние беседы Иисуса со своими учениками и теми, кто приходил его послушать. Служится литургия прежде освящённых даров. В Великий вторник Господь рассказал своим ученикам о втором пришествии и притчи о десяти девах и талантах. В песнопениях Святая Церковь напоминает об обязательности духовного бодрствования и религиозно-нравственного совершенствования. В среду Иуда Искариот предал Спасителя за 30 серебренников. За это в храме читают молитву с поклонами. В четверг, день Тайной вечери, происходит одна из самых длинных служб в году. Служится литургия Василия Великого. В пятницу — день распятия Христа — из алтаря выносят плащаницу с изображением его во гробе. В субботу вспоминается погребение Спасителя. На вечерней службе начинают святить пасхи, куличи и крашеные яйца. В воскресенье — праздник Светлой Пасхи.

Во время Страстной недели на постящихся накладываются дополнительные запреты и ограничения. Все они сводятся к тому, что духовная жизнь выходит на первый план. Человек должен думать в первую очередь о спасении своей души и только потом о телесной оболочке. В храме увеличивается количество служб, верующим желательно не пропускать их.

Есть мясную и термически обработанную пищу

Willi Rolfes/imagebroker.com/Global Look Press

В пост люди отказываются от пищи, которая толкает человека к страстям, то есть дарит жизненную энергию, силу, напомнил в разговоре с NEWS.ru иеромонах Феодорит Сеньчуков. К ней относится мясо, птица, яйца, молочные продукты. Церковь предписывает есть овощи, фрукты, орехи, грибы. В Страстную неделю ограничения становятся ещё строже. В первые три дня положено сухоядение, то есть питание термически необработанной пищей. Исключение составляет серый и чёрный хлеб. Допустимо питаться варёной пищей. Без растительного масла. В Великий четверг же разрешается сделать послабление и добавить в рацион этот ингредиент. Также можно выпить немного вина для поддержания сил во время долгой службы. Самый строгий день поста — это пятница, когда Христа распяли. Верующие питаются только хлебом и водой. В субботу опять возможно сухоядение с бокалом вина в придачу. Ведь впереди ночная служба, нужно набраться сил. В воскресенье можно есть всё, что угодно, но знать меру. С непривычки пищеварительная система может дать сбой.

Соблюдать пост положено только взрослым и здоровым людям. Церковь даёт послабления детям, беременным женщинам, больным. Если по состоянию здоровья ограничения в пище человеку противопоказаны, не стоит себя мучить. Лучше «сделать упор» на молитву и покаяние.

Заниматься сексом и целоваться

Воздержание от интимной близости положено на протяжении всего Великого поста. В Священном Писании эта традиция объясняется так: «От пресыщения многие умерли, а воздержный прибавит себе жизни». Во время Страстной недели это правило нужно соблюдать особенно строго. Запрещены также страстные поцелуи и объятия между супругами. Только нежные прикосновения, лишённые эротической подоплёки.

Мы отказываемся от сексуальных отношений именно в силу их страстности. Страсть — это проявление животного начала. Это то, что роднит нас с животными. Чем мы ближе приходим к Богу, тем дальше мы от животных. Духовность возвышается над телесностью. Иеромонах Феодорит Сеньчуков иеромонах иеромонах

Впрочем, большинство священнослужителей считают, что воздержание от секса возможно только по обоюдному согласию партнёров. Избегать близости против воли одного из супругов, значит насильно лишать его радости и проявлять неуважение. Церковь против таких отношений в браке.

Развлекаться и веселиться

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поездки в торговые центры, посещение театра, просмотр развлекательных передач и фильмов, походы в гости — всё это «никак не вяжется для христианина с тем, что происходит во время Страстной недели», сообщил NEWS.ru священник, председатель информационной комиссии Московской городской епархии Александр Волков.

Нужно осознавать, что в эти дни происходит. Это страшные страницы христианской истории. Когда Христос прошёл страшный путь, чтобы искупить грехи человечества. Праздное веселье с этим несовместимо. Александр Волков священник, председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник, председатель информационной комиссии Московской городской епархии

Во время Седмицы запрещены любые увеселения — свадьбы, дни рождения, корпоративы. По приметам тот, кто будет смеяться в Страстную пятницу, проплачет весь год.

Ругаться и выяснять отношения

Семейные ссоры и склоки лучше отложить. Главное для христианина во время Страстной недели — примирение с собой и другими людьми. Даже если кто-то нанёс обиду, её рекомендуется принимать «со смирением и молитвой», говорит Александр Волков. Потому что страдание Христа не идут ни в какое сравнение с мирскими переживаниями людей.

Спаситель за людей идёт на вольную смерть. Он переживает предательство своего ближайшего ученика и другие ужасные поступки людей. В эти дни нужно молиться за спасение души, — напоминает Волков.

Работать по дому

Существует заблуждение, что работать нельзя всю Страстную неделю. На самом деле это не так. Церковь не запрещает выполнять свои служебные обязанности. Ведь в противном случае человек рискует благополучием семьи. А это считается грехом. Работы по дому с понедельника по четверг также разрешены. Как раз в это время нужно испечь куличи, покрасить яйца, подготовить чистую одежду для празднования Пасхи. Только в пятницу, субботу нельзя делать ничего по хозяйству, а также отложить любые косметические процедуры. Всё свободное время рекомендуется посвящать молитве и отпущению грехов.