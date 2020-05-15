В британской церкви появилась картина с чернокожим Иисусом

https://static.news.ru/photo/e1ea7ddc-badc-11ea-838e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lars Halbauer/dpa/Global Look Press

В Сент-Олбанском соборе английского графства Хартфордшир появилась картина с чернокожим Иисусом Христом. Вариация фрески «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи выставлена в знак солидарности движению Black Lives Matter.

Администрация церкви разрешила установить трёхметровое полотно, признав, что церковь находится в слабом положении, чтобы проповедовать о расовой справедливости, сообщает Daily Mail. Это было сделано менее чем через неделю после того, как архиепископ Кентерберийский по имени Джастин Уэлби призвал Англиканскую церковь пересмотреть своё изображение Христа как белого.

St Albans Cathedral places painting of the Last Supper with a black Jesus above its altar https://t.co/9Ii7IQ2nU9 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 30, 2020

В качестве натурщика для картины выступил манекенщик родом с Ямайки Тафари Хайндс. Уэлби заявил, что христиане должны также использовать изображения Иисуса, которые показывают его как «чернокожим, китайцем или выходцем из Ближнего востока».

Ранее Джастин Уэлби отметил, что Иисус Христос не был белым. Он опубликовал свои любимые изображения святого, на большинстве которых у Спасителя явно тёмный цвет кожи, писал NEWS.ru.