В британской церкви появилась картина с чернокожим Иисусом

Администрация церкви разрешила установить трёхметровое полотно, признав, что церковь находится в слабом положении, чтобы проповедовать о расовой справедливости, сообщает Daily Mail. Это было сделано менее чем через неделю после того, как архиепископ Кентерберийский по имени Джастин Уэлби призвал Англиканскую церковь пересмотреть своё изображение Христа как белого.

St Albans Cathedral places painting of the Last Supper with a black Jesus above its altar https://t.co/9Ii7IQ2nU9