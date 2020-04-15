Диетолог рассказала, как правильно красить яйца на Пасху

https://static.news.ru/photo/9ae3ff62-7ef5-11ea-a428-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям, которые собираются красить яйца на Пасху, стоит использовать только натуральные красители. Об этом журналистам рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По её словам, при покраске яиц нужно избегать химических красителей. Многие, как отметила диетолог, думают, что вредные вещества не проникнут в яйцо благодаря скорлупе. Однако в ней тоже есть поры. И чем дольше яйцо лежит, тем слабее становится защита.

Соломатина порекомендовала использовать натуральные продукты, такие как петрушка или луковая шелуха. Доктор напомнила, что сейчас клеящуюся плёнку и красители можно найти в магазинах, а правильные рецепты есть в Интернете.

Мыть яйца перед варкой необходимо только в случае явного загрязнения. Дело в том, что они варятся вкрутую и достаточно долго, поэтому проходят достаточную термическую обработку, — приводит слова Соломатиной портал «Москва 24».

Эксперт уточнила, что яйца могут быть продуктом долгого хранения только при условии абсолютной целостности скорлупы. В противном случае их можно хранить максимум два дня.

Как ранее передавал NEWS.ru, на фоне пандемии коронавируса в РПЦ разрешили совершать освящение пасхальных куличей дома.