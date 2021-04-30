Пашаев организовал Кобцу участие в ток-шоу

https://static.news.ru/photo/266ee10c-a996-11eb-ad3b-96000091f725_660.jpg Эльдар Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова Эльдар Пашаев заявил на допросе в Пресненском суде, что организовал свидетелю Александру Кобцу участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда, где сейчас в отношении последнего рассматривается дело о лжесвидетельстве.

Я организовал участие Кобеца в программе «Пусть говорят» на Первом канале. И не то чтобы организовал, журналисты очень просили меня: «Вы можете пригласить его?» И опять я все расходы взял на себя, — заявил Пашаев.

Также экс-адвокат сказал во время заседания, что готов пройти полиграф.

Смертельное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, который в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм умер в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил знаменитость к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок заключения на шесть месяцев.

В апреле МВД передало в Пресненский суд Москвы уголовные дела Андрея Гаева, Александра Кобеца и Левана Бадасяна. Их обвиняют в даче ложных показаний по делу Ефремова. Все трое утверждали, что в момент аварии Ефремов был на пассажирском сиденье.

Сам осуждённый актёр в ходе расследования дела о лжесвидетельстве на его процессе рассказывал, что Пашаев предлагал «купить свидетелей» для суда. При этом защитник якобы взял с Ефремова по 1,5 млн рублей за каждого лжесвидетеля, а на руки те получили лишь по 300 тысяч.

Сам Пашаев настаивает на своей невиновности. Он заявлял, что предупреждал свидетелей об уголовной ответственности за лжесвидетельство.