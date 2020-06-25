Парфюмер перечислила ароматы, которые нельзя использовать в жару

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В жару запах духов или туалетной воды должен дарить ощущение прохлады, а зимой — тепла, уверена парфюмер Жанна Гладкова. Она рекомендует использовать летом цитрусовые и цветочные ароматы, а древесные и ванильные исключить до холодов.

Летом очень важно, чтобы в ароматах было много оттенков свежести, зелени, цитрусовых нюансов, влажных нот, тогда мы будем ощущать комфорт. Согреваясь на нашей коже, такие ароматы вокруг нас создают атмосферу прохлады, — рассказала в эфире радио Sputnik Гладкова.

Если такие запахи не подходят, парфюмер советует просто уменьшить их концентрацию. И вообще, по её словам, летом концентрация аромата не должна быть чрезмерной, особенно днём, поскольку любой аромат, попадая под прямые лучи солнца, может «менять звучание». Она посоветовала делать летом «ароматное облачко» и входить в него. Аромат впитают волосы и потом будут понемногу отдавать его.

Древесные, смолистые, ванильные оттенки, пудровые нюансы под солнцем начинают очень ярко звучать. Летом это неприемлемо, а вот зимой создаёт эффект согревания, — подчеркнула Жанна Гладкова.

Как писал NEWS.ru, производство духов в России за последние годы снизилось в два раза. Если в 2017 году было произведено 34,1 тысячи декалитров такой парфюмерии, то в 2019 году — 15,5 тысячи декалитров. При этом количество изготовленных духов в штуках сократилось с девяти до четырёх миллионов. Кроме того, за два года почти на четверть снизилось производство туалетной воды — с 263 до 206,8 тысячи декалитров. Однако выросло производство одеколонов — на 11% (с 143,2 до 160,4 тысячи декалитров).

Гендиректор Reed Exhibitions в России Анна Дычева-Смирнова считает, что во время и после пандемии российский рынок косметики и парфюмерии изменится: спрос на духи и декоративную косметику упадёт, покупателей будут больше интересовать средства по уходу и товары для здорового образа жизни.