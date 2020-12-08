Папа римский объявил об отпущении грехов всем, кто покается в течение года

Папа римский Франциск объявил о начале специального Года святого Иосифа, который начинается сегодня и продлится до 8 декабря 2021 года. В этот год все верующие смогут получить прощение всех своих грехов при покаянии.
В нынешнем контексте чрезвычайной санитарной ситуации дарование индульгенции особенно распространяется на пожилых, больных, умирающих и страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома, — говорится в заявлении.
Полное прощение грехов будет даровано каждому, кто покаялся «при намерении, как только возможно, выполнить три условия, дома ли или в другом месте вынужденного нахождения, — исповедь, причащение и молитва».
150 years after the proclamation of St Joseph as Patron of the Catholic Church, I would like to share some personal reflections on this extraordinary figure, so close to our own human experience.https://t.co/GOQ2CVmOm4