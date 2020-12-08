Папа римский объявил об отпущении грехов всем, кто покается в течение года

https://static.news.ru/photo/43ae567c-3956-11eb-81a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ã‚Â©Vatican Media/Global Look Press

Папа римский Франциск объявил о начале специального Года святого Иосифа, который начинается сегодня и продлится до 8 декабря 2021 года. В этот год все верующие смогут получить прощение всех своих грехов при покаянии.

В нынешнем контексте чрезвычайной санитарной ситуации дарование индульгенции особенно распространяется на пожилых, больных, умирающих и страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома, — говорится в заявлении.

Полное прощение грехов будет даровано каждому, кто покаялся «при намерении, как только возможно, выполнить три условия, дома ли или в другом месте вынужденного нахождения, — исповедь, причащение и молитва».

150 years after the proclamation of St Joseph as Patron of the Catholic Church, I would like to share some personal reflections on this extraordinary figure, so close to our own human experience. https://t.co/GOQ2CVmOm4 — Pope Francis (@Pontifex) December 8, 2020

Обычно католическая церковь массово отпускает грехи верующим каждые 25 лет, однако папа римский принял решение провести такой год сейчас в условиях пандемии коронавируса.

Ранее в этом году Апостольская пенитенциария уже постановляла отпустить грехи всем заразившимся коронавирусом и медикам, которые с ними работают.

В конце ноября NEWS.ru сообщал, что папа римский впервые возвёл афроамериканца в сан кардинала.