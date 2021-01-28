«Пандемия отступает»: Путин оценил борьбу с коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/c85c8070-6164-11eb-927b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Благодаря усилиям по борьбе с коронавирусной инфекцией в России пандемия в нашей стране отступает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Действия, предпринимаемые нами по борьбе с ковидной инфекцией, соответствуют уровню угроз, которые она представляет для наших граждан. И в целом дают положительные результаты. Пандемия действительно постепенно отступает, количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава Богу, поправились, в последнее время устойчиво превышает количество тех, кто заболел, — сказал президент.

Говоря о летальности, Путин оценил ситуацию как удовлетворительную с оговоркой — если вообще, по его словам, можно говорить об этом в таких категориях. Но по сравнению с другими странами это действительно так, заметил российский лидер. На 100 тысяч человек населения фиксируется примерно 12 случаев заболевания — в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах.

При этом глава государства призвал никого не расслабляться. Как писал NEWS.ru, Путин напомнил о необходимости слаженной работы региональных и федеральных властей. Он сообщил, что в разговорах с руководителями регионов подчёркивает необходимость соблюдать меры предосторожности и требования санитарных врачей, иметь резервы коечного специализированного фонда и всех необходимых средств для борьбы с коронавирусной инфекцией, включая средства индивидуальной защиты и медицинские препараты.