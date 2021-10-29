Пандемийное ДЭГ образумит губернаторов

Подведение итогов ЕДГ-21 удивительным образом совпало с отмеченным ростом заболеваемости в разных регионах страны, включая и Москву, дав повод к возвращению разного рода профилактических ограничений.

Собственно, и ДЭГ как категория во многом утвердилось благодаря процессу нон-стоп массового инфицирования. Надёжным средством профилактики, понятно, такая форма голосования не стала. Но смысл и влияние дистанционного голосования в другом. Его феномен прекрасно иллюстрирует фактор политического влияния, коим стало нашествие СОVID-19 на наши города и веси.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Можно сколько угодно спорить о том, насколько результаты ДЭГ, особенно полученные в столице, объективны. Но получив пандемийный толчок, ДЭГ начинает отныне не просто вытеснять по всей стране другие, более архаичные формы голосования. Эта форма выяснения политических пристрастий меняет во многом взаимоотношения центра и региональных элит, которые в новых цифровых условиях постепенно теряют свою важную привилегию. Точнее — важнейший административный ресурс прямого влияния на местные избирательные комиссии. А раз так, то они теряют и традиционный предмет торга с Кремлём. Одно слово — цифровизация.

Тем более что коллективный иммунитет к осени достигнут в стране не был. И причин тому несколько. По признанию вице-премьера Татьяны Голиковой, необходимо уже привить не 60% взрослого населения, как считалось прежде, а все 90%. К тому же, хитрые штаммы СОVID-19 продолжают мутировать. Так что, влияние пандемии на нашу политику никуда не денется.

Понятно, что и политическая, и общественная жизнь страны трансформируются под влиянием сводок о числе заразившихся и тем более покинувших этот несовершенный мир. Первой законодательной реакцией на рост инфицирования, как мы помним, стала возможность растянуть сам процесс голосования на несколько дней, дабы избежать излишней концентрации голосующих на избирательных участках. Санитарные ограничения также стали фактором, оставившим в прошлом пышные и многолюдные предвыборные митинги. Как бы они ни маскировались под скромные приёмные дни депутатов и их встречи с избирателями. Считается, такие ограничения, включающие и необходимость соблюдать социальную дистанцию, сильнее ударили по оппозиционным деятелям и партиям, не имеющих широкого доступа к СМИ. Более того, ряд внесистемных интернет-светочей были осуждены по «санитарному делу», получив ограничения в правах, что не помешало им, поняв ясный намёк, срочно покинуть страну.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Теперь, видимо, всё возвращается на круги своя. Суровые медицинские реалии не требуют более заигрывания с электоратом. Притом, что обновлённым властям всё равно придётся маневрировать между необходимостью купировать новый эпидемиологический взрыв и не допустить нового падения экономической активности. А это почти квадратура круга. В областях вновь вводятся QR-коды и запреты на посещения массовых мероприятий.

Как и прежде, специфика определения борьбы с наступающими штаммами будет доверена губернаторам, а центр готов и впредь осуществлять общую координацию и поддерживать ресурсами. Учитывая комплименты, которыми столичный мэр удостоился от президента в День города, и прежде всего отмеченную способность Сергея Собянина брать на себя ответственность за непопулярные, но необходимые меры, то COVID-19 играет немаловажную роль в судьбах политиков. По крайней мере, пока все вопросы по поводу дальнейшей карьеры столичного мэра сняты. А вот ряду других губернаторов придётся атаковать очередной штамм на свой страх и риск.