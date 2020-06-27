Памфилова: проблем в голосовании в автобусах нет, если есть наблюдатели

https://static.news.ru/photo/af244762-b879-11ea-b330-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Для голосования по поправкам в Конституцию в российских глубинках можно использовать автобусы, но главное, чтобы в них работали наблюдатели. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Поводом для комментария стало видео из Татарстана, показанное в информцентре ЦИК. На кадрах граждане голосовали в автобусах.

Принимаем такое решение специально, исходя из того, что у нас есть дальние поселения даже в центральной полосе России, небольшие совсем. Люди живут пожилые, приписаны к какому-то УИК, который находится в городе, автобус ходит редко, дорога не всегда хорошая. То есть трудно добираться, поэтому мы приняли такое решение оборудовать автобусы, — цитирует Памфилову РИА Новости.

По её словам, в «использовании автобусов для голосования нет никаких проблем и это достаточно удобно». При этом, продолжила Памфилова, в них должны работать наблюдатели.

Из-за пандемии коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. При этом во время обращения к россиянам президент вновь заявил о том, что поправки в Основной закон вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат. Выразить свою позицию относительно внесения изменений в основной закон РФ в электронном формате можно будет с 25 по 30 июня.

Как писал NEWS.ru, ранее Памфилова призвала благодарить наблюдателей за выявленные нарушения.