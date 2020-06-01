Памфилова предложила проводить голосование по Конституции семь дней

https://static.news.ru/photo/fe0ddd5e-b678-4195-b631-f12ded5aba6d_660.jpg Глава ЦИК Элла Памфилова в день голосования Фото: Global Look Press

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о проведении голосования по поправкам в Конституцию. По её словам, в ЦИК предусмотрели возможность проголосовать в течение семи дней.

Она отметила, что процедура предполагает возможность прийти на избирательный участок не только в назначенный день, но и течение шести дней до этой даты, передаёт ТАСС. Это должно обеспечить возможность выразить мнение всем людям тогда, когда им это будет удобно.

Мы предусмотрели и предлагаем провести голосование не только в тот день, ту дату, которую вы назначите, но и в течение шести дней до этого основного дня голосования. То есть в общей сложности предлагаем, чтобы у наших граждан, потенциальных участников голосования была возможность проголосовать, когда наиболее удобно в течение семи дней, — сказала глава Центризбиркома.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поручил 1 июля провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).