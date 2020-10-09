Собянин: пациентов с коронавирусом в Москве на 40% меньше, чем весной

https://static.news.ru/photo/ccffccb0-0a46-11eb-a05d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Количество пациентов, госпитализированных в Москве с коронавирусом, сократилось. По сравнению с пиком пандемии, имевшим место полгода назад, этот показатель меньше на 40%, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что «коечный фонд в меньшей степени загружен, чем весной».

У нас сегодня в сутки проводится около одной тысячи госпитализаций. В пик весной было 1,7 тысячи госпитализаций, — пояснил Собянин в интервью Первому каналу.

Помимо этого, отметил он, количество и качество тестов на коронавирус в столице сейчас вдвое выше, чем весной.

Мэр Москвы также призвал горожан потерпеть до начала массовой вакцинации. Он заверил, что местные власти не пытаются искажать или замалчивать ситуацию с распространением инфекции.

К 9 октября российские врачи зафиксировали 12 126 новых случаев коронавируса. Это максимальное количество заболевших в стране с начала пандемии. В столице суточный прирост составил 3701.

В общей сложности за время эпидемии в России заразились около 1,3 млн человек, свыше 1 млн пациентов выписаны из больниц, погибли почти 22,3 тысячи граждан. Наиболее напряжённая обстановка сохраняется в Москве, где за минувшие несколько месяцев выявлено более 321,8 тысячи инфицированных, из которых чуть более 259,1 тысячи выздоровели, а свыше 5,5 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что в соответствии с указом Собянина в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки было приостановлено действие социальных карт школьников и пенсионеров. Льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте недоступен учащимся с 9 по 18 октября, а гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями — до 28 октября. Такие меры призваны уменьшить плотность пассажиров в общественном транспорте и замедлить распространение коронавируса.

Помимо этого, предприятия обязали отправлять не менее 30% сотрудников на удалёнку, а в школах объявили двухнедельные каникулы.