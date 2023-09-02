Ozon ответил на сообщения о потере продавцов из-за повышения комиссии Пресс-служба Ozon: размер комиссии на продажу товаров вырастет до 6%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Размер комиссии за продажу с 15 сентября вырастет с 1,5 до 6% от цены товара, заявила NEWS.ru пресс-служба Ozon. При этом тарифы на доставку сократятся на 1,6–2%. По мнению компании, такие изменения позволят увеличить инвестиции в скидки для покупателей и ускорят рост оборота продавцов.

С 15 сентября мы пересматриваем размер комиссий на продажу товаров и тарифы на логистику. Изменения в комиссии за продажу составят от 1,5% до 6% от цены товара, а доставка заказов в пункт выдачи, постамат, курьером станет дешевле на 1,6 — 2% от цены товара. Изменения тарифа на логистику практически не отразятся на предпринимателях, которые активно следуют нашим рекомендациям по распределению товаров согласно покупательскому спросу, — утверждают в Ozon.

В компании отметили, что планируется оптимизация времени на доставку товаров. Кроме того, Ozon будет стимулировать предпринимателей распределять товары по складам с учетом спроса внутри региона. Такие меры связаны с тем, чтобы покупатели быстрее получали заказ, а продавцы экономили на стоимости отправки.

Ранее стало известно, что Ozon третий раз за год повышает комиссию для контрагентов, из-за чего сотрудничество с маркетплейсом становится невыгодным. При этом среди представителей магазинов растет недовольство, потому что в сложившейся ситуации они фактически бесправны. По мнению представителя отрасли, с Ozon останутся новички и продавцы с большой маржей.