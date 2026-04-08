08 апреля 2026 в 12:00

Овощи и макароны — звучит странно, подумал я. Как же ошибался: 20 минут — и на столе шикарный ужин

Фото: D-NEWS.ru
Макароны с замороженными овощами — это не приговор, а чистый холст для вкусного и быстрого ужина. Секрет успеха — в паре свежих акцентов и правильной технике приготовления, которая раскроет потенциал самых простых ингредиентов прямо в сковороде.

Что понадобится

Макароны (сухие) — 200 г, смесь замороженных овощей (брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль, морковь, горошек) — 400 г, лук репчатый — 1 шт. (крупная головка), чеснок — 2–3 зубчика, масло оливковое или растительное — 2–3 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., смесь сушеных трав (прованские, итальянские) — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — 0,5 ч. л. или по вкусу, вода кипящая — 350–400 мл.

Как готовлю

Лук очистить и нарезать небольшими кубиками, чеснок измельчить. В глубокой сковороде разогреть масло на среднем огне и обжарить лук до мягкости и легкой золотистости, примерно 4–5 минут. Добавить чеснок и готовить еще 30 секунд, пока не появится насыщенный аромат.

Не размораживая, выложить в сковороду замороженные овощи. Если в упаковке много льда, предварительно ополоснуть смесь в дуршлаге горячей водой.

Обжаривать овощи с луком и чесноком 2–3 минуты на достаточно сильном огне, помешивая. Влить соевый соус, добавить сушеные травы и черный перец, перемешать.

Всыпать сухие макароны, снова все хорошо перемешать и залить кипятком так, чтобы жидкость почти покрывала содержимое.

Довести до кипения, добавить соль, убавить огонь до слабого, накрыть сковороду крышкой и томить около 10–12 минут, периодически помешивая.

Готовность проверять по макаронам: когда они станут альденте, а вода почти полностью впитается, блюдо готово.

Проверено редакцией
еда
макароны
овощи
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
