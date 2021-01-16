«Отработанный материал»: В ФРГ объяснили возвращение Навального в Россию

https://static.news.ru/photo/4be41660-58c3-11eb-b9c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский блогер Алексей Навальный в Германии становится отработанным материалом, которого никто содержать не собирается. Такое мнение высказал депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Намерение Навального вернуться на родину вызвано, по моему мнению, только одним — работодатели не нуждаются в нём здесь. Он становится отработанным материалом. Содержать его никто не собирается. Он нужен заказчикам там, где он может дальше приносить какую-то медийную шумиху, — цитирует политика газета «Взгляд».

По его словам, оппозиционер решил вернуться вовсе не из патриотических чувств, потому что он призывал вводить санкции против России. Гердт добавил, что до приезда Навального в медийном пространстве необходимо «выставить все законно обоснованные претензии и обвинения», которые планируется предъявить ему на месте.

Если в России начнётся преследование, на Западе опять начнётся истерия, что свобода и права человека нарушаются, надо усилить санкции. Думаю, что именно с этим связано его возвращение домой. Сейчас важно медийно оповестить мир, что по нескольким статьям были совершены нарушения. В случае если это будет подтверждено, ему грозит конкретный срок. И он должен будет сам решать, готов ли он предстать перед судом, — считает депутат бундестага.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты никогда не были примером демократии, а история с Навальным это подтвердила. Гердт пояснил, что в США была «страшнейшая манипуляция выборами», которую не могли себе позволить ни президент Белоруссии Александр Лукашенко, ни глава Сирии Башар Асад. А американские власти себе это позволяют, да ещё и прикрываются демократией.

Самолёт авиакомпании «Победа» с Алексеем Навальным на борту должен приземлиться во Внуково 17 января в 19:20. На данный момент оппозиционер находится в Берлине и готовится к вылету на родину. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Бранденбург в Берлине, в настоящее время идёт регистрация на рейс, вылет запланирован на 14:45 (16:45 мск).

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок». Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию.

14 декабря Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

В конце декабря 2020 года Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Навального по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, оппозиционер потратил на личные цели больше 356 млн рублей из денег, собранных в качестве пожертвований в некоммерческие организации, в числе которых созданный им Фонд борьбы с коррупцией. В общей сложности, по информации силовиков, россияне пожертвовали больше 588 млн рублей. Статья о мошенничестве в особо крупном размере подразумевает до 10 лет лишения свободы.

До этого в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что Навального выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни». В этой связи ему и его адвокату направили требование о необходимости явки в инспекцию, писал NEWS.ru.