Купить билет на «Сапсан» и не уехать, а просто лишиться денег. Поговорить с якобы сотрудниками банка и невольно подарить им всё, что есть на карте. Казалось бы, разводам в Интернете и по телефону уже много лет, но попасться можно до сих пор. И даже если вы уверены, что знаете об этом всё, не обольщайтесь. Мошенники рассчитывают именно на такую уверенность. Как оставить их с носом — об этом в видеообзоре NEWS.ru.