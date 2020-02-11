https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Отец Антонины Зиминой, которую ФСБ обвинило в госизмене из-за снимка со спецагентом, рассказал, что происходило на свадьбе. Константин Зимин отметил, что человек, из-за которого его дочь оказалась в тюрьме, действительно был одним из приглашённых на торжество. Он был однокурсником невесты и учился вместе с ней в расположенном в Калининграде Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.

В интервью «Коммерсанту» отец сообщил , что оперативник достаточно раскованно вёл себя на свадьбе. ПО всей видимости, он перебрал с алкоголем и начал раздавать присутствующим свои визитки и фотографироваться с гостями.

Никто и не думал, что это какое-то преступление, так как Максим не делал из своей работы секрета,— рассказал Константин Зимин.

На торжестве был ещё один сотрудник ФСБ, который проживает в Латвии. Он, по словам отца Антонины, и сообщил о раскрепощённом поведении коллеги начальству.

Об обвинениях в адрес дочери мужчина узнал, когда ему дали подписать бумагу о том, что его дочь с 2014 года работает на латышскую разведку. Мужчина пояснил, что Антонина работает экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова и её работа направлена на «сближение отношений прибалтийского общества». Теперь её обвинили в передаче важных сведений.

Верх глупости, — возмутился Константин Зимин в интервью Telegram-каналу Mash.

В настоящее время Антонина Зимина находится в СИЗО в полной изоляции в одиночной камере. Свидания с обвиняемой отец добиться не может.

Ранее NEWS.ru писал, что ФСБ возбудила уголовное дело, когда некоторые фото и видео со свадьбы попали в сюжет одного из литовских телеканалов.