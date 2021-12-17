Отца соратника Навального осудили на три года по делу о служебном подлоге

Суд в Ненецком автономном округе признал виновным Юрия Жданова — отца экс-директора ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) по делу о мошенничестве и служебном подлоге, сообщил адвокат Владимир Воронин в своём Twitter. 67-летний Жданов был приговорён к трём годам условно и освобождён в зале суда.

Для отца Ивана Жданова условно три года. Освобождение в зале суда, — говорится в сообщении.

Ему были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество в особо крупном размере» и ч. 2 ст. 292 «Служебный подлог» УК РФ. Юрий Жданов был арестован в Ростове-на-Дону 27 марта и этапирован в Архангельск.

Прокуратура требовала для него три года колонии. Жданова обвиняли в том, что, будучи замглавы администрации в посёлке Искателей, он рекомендовал выделить женщине жильё по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию. В итоге квартира была возвращена в собственность администрации по суду. Договор был официально расторгнут. При этом тех, кто непосредственно выделял жильё, к ответственности не привлекали.