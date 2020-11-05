От коронавируса исцелились ещё свыше 12 тысяч россиян

https://static.news.ru/photo/29801904-1f3c-11eb-9049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки из российских больниц выписаны 12 238 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Таким образом, общее количество выздоровевших с начала пандемии по состоянию на 5 ноября составило 1 279 169 человек.

При этом, согласно официальным данным, за сутки в стране выявлено 19 404 новых случая заражения. В общей сложности статистика зафиксировала уже 1 712 858 заболевших.

Кроме того, за сутки от осложнений, вызванных инфекцией, умерли 292 пациента. За время пандемии, по данным оперштаба, погибли 29 509 человек.

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