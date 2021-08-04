Осуждённые на смертную казнь освободятся в следующие два года
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
08:18, 05 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Кроме того, сейчас в заключении 11 осуждённых на смертную казнь, которым вид наказания заменили на лишение свободы сроком до 25 лет. Это произошло благодаря введению запрета на смертную казнь. В 1999 году Конституционный суд РФ признал неконституционными смертные приговоры в отсутствие судов присяжных, а в 2009 запретил их окончательно.