Осуждённые на смертную казнь освободятся в следующие два года

Кроме того, сейчас в заключении 11 осуждённых на смертную казнь, которым вид наказания заменили на лишение свободы сроком до 25 лет. Это произошло благодаря введению запрета на смертную казнь. В 1999 году Конституционный суд РФ признал неконституционными смертные приговоры в отсутствие судов присяжных, а в 2009 запретил их окончательно. Практически все эти лица совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений, — В российских исправительных учреждениях находятся 538 ранее осуждённых на смертную казнь. В порядке помилования она была заменена пожизненным лишением свободы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний России.

=yxnews&utm_medium=desktop">описали причины 25-летнего заключения во ФСИН.

Некоторые заключённые могут выйти на свободу в течение двух лет, сообщили в ведомстве.

Ранее Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской гимназии 11 мая, заявил, что предпочтёт пожизненное заключение в колонии принудительному лечению.