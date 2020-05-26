Осуждённый за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов освободился из колонии

https://static.news.ru/photo/8b6f7ce0-9f44-11ea-9d7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Из мордовской колонии освободился бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, осуждённый на шесть лет за государственную измену.

26 мая срок заключения подошёл к концу и Кравцов вышел на свободу, — цитирует защитника ТАСС.

Как сообщило агентство со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова, Кравцов в ближайшее время вернётся в Москву. Отмечается, что Кравцова встретила семья.

По данным ФСБ, Кравцов направлял Швеции данные о деятельности российской космической разведки, имевшие грифы «секретно» и «совершенно секретно».

Следствие установило, что подсудимый передавал на Запад секретные сведения, составляющие государственную тайну. Кравцов, оформляясь на работу, по электронной почте направил письмо, содержащее сведения государственной важности, в Радиотехнический центр Королевства Швеция.

В ходе судебного разбирательства подсудимый частично признал вину, согласившись с тем, что отправленное письмо могло содержать сведения государственной важности. Кравцова осудили в 2015 году.

Как ранее писал NEWS.ru, 31 января силовики предъявили обвинение в государственной измене жительнице Севастополя Галине Довгополой.