Основатель VTimes рассказал о новом СМИ экс-журналистов «Ведомостей»

https://static.news.ru/photo/af43baf2-cffd-11ea-927f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ведомости/facebook.com

Один из основателей нового издания VTimes, бывший заместитель главного редактора «Ведомостей» Александр Губский рассказал подробности о создании нового СМИ. По его словам, в проекте будут задействованы несколько десятков человек, часть из которых — экс-сотрудники газеты.

Среди них экс-заместители главного редактора издания газеты Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян. Ещё один бывший замруководителя СМИ Дмитрий Симаков отказался принимать участие в проекте, так как ему интересна работа в другом месте. При этом главный редактор ещё не назначен, так как юридическая структура пока не создана.

По его словам, у издания не будет институциональных инвесторов, а зарабатывать журналисты планируют через краудфандинг и рекламу. Сначала авторы проекта хотят посмотреть на реакцию общества на идею о запуске медиа, потом — на начало сбора средств. Для работы будет создано российское юридическое лицо.

В настоящее время издание практически не финансируется, однако некоторые люди оказывают бесплатную профессиональную помощь «просто за идею». Основная работа над проектом только начинается, и больших вложений ещё не потребовалось.

Было бы забавно стартовать 7 сентября, в день рождения «Ведомостей», но к этой дате мы точно не успеем. Поэтому [запуск] будет позже, — добавил Губский.

Платную подписку для проекта вводить не планируется. Издание будет состоять из ленты новостей, больших текстов и подкастов. Всего каждый день планируется выпускать «двухзначное число» материалов.

Также журналисты пригласили своих читателей, рекламодателей и ньюсмейкеров в «Клуб друзей», который будет формировать повестку издания. Губский рассказал Forbes, что «клуб» будет объединять людей, которые на протяжении длительного времени готовы поддерживать проект.

Задача не в том, чтобы объявить сбор денег, собрать какую-то сумму и на этом всё закончить, а чтобы создать постоянно действующую структуру, клуб друзей, которые будут поддерживать проект. Самая прямая аналогия клуба друзей музеев — когда ты платишь и получаешь преимущества или просто гордишься тем, что ты друг Британского музея, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, 27 июля экс-сотрудники «Ведомостей», уволившиеся после того, как у газеты сменилось руководство, сообщили, что осенью 2020 года собираются запустить онлайн-проект VTimes.

В марте 2020 года владельцы «Ведомостей» заявили, что продадут издание управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу и президенту издательского дома «Наша версия» Николаю Зятькову. Исполняющим обязанности главного редактора газеты был назначен Андрей Шмаров, который раньше был гендиректором «Сноба».

После этого в издании произошёл внутриредакционный конфликт. Коллектив заявил, что Шмаров запретил журналистам освещать некоторые темы. Они утверждали, что врио главреда хочет кардинально изменить редакционную политику газеты. На первой встрече с сотрудниками редакции Шмаров заявил, что не знаком с «Догмой» — неформальным сводом правил для журналистов «Ведомостей», что также не прибавило ему популярности.

В мае было объявлено, что новым владельцем издания станет Иван Ерёмин, которому принадлежит новостной сайт «ФедералПресс».