Основатель «Магнита» попросил перестать использовать его имя в политике

https://static.news.ru/photo/12da2c70-9d06-11ea-b9d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

Бизнесмен и основатель розничной сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий прокомментировал призывы проголосовать за него на неких выборах. Он подчеркнул, что не собирается идти в политику.

По его словам, жителям стоит поддержать действующего губернатора в решении насущных проблем, передаёт «Прайм». Это поможет сделать регион более комфортным для жизни и процветающим. В связи с этим он попросил не использовать его фамилию в политических целях.

Я неоднократно заявлял и заявляю об отсутствии планов заниматься политической деятельностью в какой-либо форме. И когда меня к этому призывают, они пробуют решить, чем мне заниматься в жизни. И если раньше я это просто игнорировал, то сейчас это вызывает внутренний протест, тем более в данное сложное время, — подчеркнул предприниматель.

Ранее NEWS.ru писал, что дочь основателя торговой сети «Магнит» и владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого Полина попала в список богатейших людей Forbes. Она заняла 13-е место в рейтинге богатейших наследников российских миллионеров.