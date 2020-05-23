Основатель «Магнита» попросил перестать использовать его имя в политике

Бизнесмен и основатель розничной сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий прокомментировал призывы проголосовать за него на неких выборах. Он подчеркнул, что не собирается идти в политику.
По его словам, жителям стоит поддержать действующего губернатора в решении насущных проблем,
Я неоднократно заявлял и заявляю об отсутствии планов заниматься политической деятельностью в какой-либо форме. И когда меня к этому призывают, они пробуют решить, чем мне заниматься в жизни. И если раньше я это просто игнорировал, то сейчас это вызывает внутренний протест, тем более в данное сложное время, — подчеркнул предприниматель.
Ранее NEWS.ru писал, что дочь основателя торговой сети «Магнит» и владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого Полина попала в список богатейших людей Forbes. Она заняла 13-е место в рейтинге богатейших наследников российских миллионеров.
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