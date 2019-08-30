https://static.news.ru/photo/e493cb9c-cb31-11e9-9a7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Свыше половины россиян одобряют переход на четырёхдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Переход на четырёхдневную рабочую неделю с сохранением той же зарплаты, что и при пятидневке одобряют 53% опрощенных. Преимущественно это молодёжь 18-30 лет (74%). Ещё 34% относятся к такой идее отрицательно, 14% затруднились сформулировать свою позицию, передаёт РИА Новости .

Чаще всего среди причин перехода на четырёхдневку россияне отмечают возможность меньше работать и больше отдыхать (22%), появление дополнительного времени на семью и детей (12%) и на личную жизнь (6%). Противники сокращения рабочей недели полагают, что из-за этого могут уменьшиться доходы (9%).

По мнению 44% опрошенных переход на четырёхдневку не повлияет на эффективность экономики РФ, 33% считают, что она снизится, а 7% полагают, что вырастет.

В рамках исследования ФОМ предложил респондентам выбрать между сокращением рабочей недели на один день или рабочего дня на час. В результате 41% опрошенных выступили за первый вариант и 43% — за второй.

По мнению 54% участников опроса четырёхдневную рабочую неделю в ближайшие три-пять лет в РФ не введут, 23% придерживаются противоположного мнения, 23% затруднились ответить.

Опрос «ФОМнибус» проводился 24-25 августа среди 1,5 тысячи респондентов, проживающих в 104 населённых пунктах 53 субъектов РФ.

Как писал News.ru, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов направил министру труда Максиму Топилину обращение, в котором предложил провести общефедеральный референдум о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

До этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен, но не «сию секунду».