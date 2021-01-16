Опрос: купаться в проруби на Крещение намерены 13% россиян

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Опрос среди 1,6 тыс. человек из всех регионов РФ показал, что только 13% россиян собираются искупаться в проруби на Крещение. Причём для 2% из них это будет первое подобное купание.

Окунаться зимой в холодную воду точно не будут 74% россиян, из них 60% и раньше этого не делали и не думают начинать, сообщает RT.

Опрос также показал, что поучаствовать в крещенских купаниях чаще планируют мужчины (17%), чем женщины (10%), а участниками купаний больше всего хотят стать молодые россияне до 24 лет (17%). Желающих граждан в возрасте от 45 лет набралось только 11%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о ночной температуре минус 24 градуса, которая установится в Москве в ночь на 19 января, когда православные отмечают Крещение Господне. По его словам, местами столбики термометров опустятся до минус 28 градусов.