Оперштаб сообщил о гибели 12 пациентов с коронавирусом в столице

https://static.news.ru/photo/b71c1512-d822-11ea-8507-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса сообщил о гибели ещё 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших в городе достигло 4546 человек.

В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — цитирует сообщение ТАСС.

На сегодняшний день в мире выявлено более 18,5 млн зараженных коронавирусом. От болезни скончались около 700 тысяч человек. Выздороветь удалось 11,1 млн. Первое место по числу заражённых занимают США, на второй строке Бразилия, третье место — Индия, а четвёртое — Россия. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что ВОЗ и Китай проведут расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов организации уже прибыла в КНР.