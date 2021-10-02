Оператор знаменитых «голубых огоньков» Эрик Малинин умер от коронавируса

В Москве умер главный телеоператор Дирекции информационных программ ОАО «Первый канал» Эрик Малинин. Ему было 77 лет. Причиной смерти стал коронавирус. Об этом сообщил Первый канал.

В больнице в Коммунарке из-за коронавируса скончался наш коллега, наставник, большой друг Эрик Борисович Малинин. Ему было 77 лет. Мастер с колоссальным опытом, — сообщили в эфире телеканала.

Эрик Малинин родился в 1944 году в Москве. В 1966 году пришёл в отдел телеоператоров Центрального телевидения. Работал в качестве оператора-постановщика и режиссёра большого количества программ, в том числе «Утренней почты» и «Голубого огонька», снимал циклы симфонической музыки, балетных постановок, музыкальных видеофильмов, телеспектаклей видеоклипов, рекламных роликов.

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